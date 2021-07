Fact Check-Imagen muestra plaza en Londres, Reino Unido; no protesta en La Habana, Cuba

12 jul (Reuters) - Una fotografía que muestra a fanáticos de la selección inglesa de fútbol en una calle llena de basura en Londres, en el Reino Unido, ha sido erróneamente etiquetada en redes sociales. Algunos usuarios afirman que la imagen retrata el centro de La Habana en medio de las protestas antigubernamentales que estallaron en Cuba el 11 de julio.

“Ahora mismo en Centro Habana….”, se lee en una publicación en Facebook que suma más de 2,675 compartidas. ( here ). Otra publicación que ubica la imagen en la Habana puede verse aquí ( here ).

La imagen es en realidad una captura de pantalla de un video publicado por la cuenta de Twitter @Urban_Pictures del periodista freelance “Antony U”. Un cuadro similar al de la imagen que circula en redes sociales, se puede ver alrededor del segundo 00:02 aquí: ( here ). A lo largo del clip, se observa que las personas portan banderas inglesas.

De acuerdo con la descripción, las imágenes capturan la plaza Leicester Square en Londres momentos antes del partido Inglaterra contra Italia el 11 de julio, en el que la selección inglesa fue vencida 3-2 en penales, después de que el partido terminó 1-1 ( here ) .

Un ángulo similar al de la imagen puede observarse en Google Street View aquí ( bit.ly/3i1BFb7 ). Fotografías de Reuters de las multitudes en Leicester Square ese día pueden verse aquí: ( here , here , here ).

El 11 de julio del 2021, miles de cubanos salieron a manifestarse a las calles en distintas partes del país, desde La Habana a Santiago, en medio de la peor crisis económica de Cuba desde la caída de la Unión Soviética, su antiguo aliado, y un aumento récord de infecciones por coronavirus, con personas que expresaron su enojo por la escasez de productos básicos, las restricciones a las libertades civiles y el manejo de la pandemia por parte de las autoridades ( here ). Imágenes de Reuters de las demostraciones pueden verse aquí: ( here , here , here ).

Reuters desmintió otra fotografía erróneamente etiquetada para ilustrar las protestas en Cuba, aquí ( here )

VEREDICTO

Falso. Fotografía muestra a fanáticos de la selección inglesa de futbol en Londres el 11 de julio del 2021, no protesta en La Habana.

