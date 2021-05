Fact Check-Los lápices del INE para marcar boletas no se pueden borrar; publicaciones reciclan información errónea

25 may (Reuters) - A días de las elecciones del próximo 6 de junio en México, usuarios en redes sociales han compartido una imagen que falsamente advierte que los lápices que proporcionará la autoridad electoral en las casillas de votación pueden ser borrados y que así, la autoridad cometerá “fraude” electoral.

Pero esta imagen, que circula desde al menos 2012, ha sido desmentida anteriormente: el material del Instituto Nacional Electoral (INE) para marcar las boletas es de una cera especial y deja huella cuando intenta borrarse.

Publicaciones recientes que suman más de 6,500 compartidas en Facebook pueden verse aquí: ( here , here ).

La imagen dice: “Para el fraude electoral mandaron lápices en lugar de plumones o crayones. El fraude es borrar tu voto. Con un simple borrador quieren interponernos al que ellos quieren. ¡Lleva de tu casa un plumón o bolígrafo que no puedan borrar! ¡Difúndelo es urgente!”

Como explicó Reuters previamente aquí ( here ), de acuerdo con el INE los marcadores para las casillas “están fabricados con una cera especial que deja una huella que es imposible de eliminar y todo intento de borrado deja una enmendadura en la boleta”.

Además, el INE asegura que los votantes pueden llevar su propio marcador, con la única condición de que no sea “de alto grosor ni de aceite” ( here )

La misma advertencia ha sido publicada desde 2012 ( here ) y subsecuentemente en tiempos de elecciones en el país: en 2015 ( here , here ), 2016 ( here , here ) , 2017 ( here , here) 2018 ( here ) y 2019 ( here ).

De hecho, en la imagen se puede observar el logo del Instituto Federal Electoral (IFE), anterior autoridad electoral que desde 2014 se transformó en el Instituto Nacional Electoral (INE) ( here ) y una leyenda que hace referencia a los comicios del 2012.

Verificado 2018, iniciativa que desmintió información falsa durante la contienda presidencial de ese año, realizó una prueba de los lápices que serían utilizados por el INE en ese entonces y comprobó que, efectivamente, no se pueden borrar ( here ). El medio Nación 321 también documentó una demostración del material en 2018, alrededor del segundo 0:47 en su video aquí ( here ), se observa como al intentar borrar el lápiz, queda una marca y se daña la boleta.

Reuters ha verificado anteriormente otras publicaciones falsas relacionadas con las elecciones más grandes en la historia de México: ( here , here , here , here )

VEREDICTO

Falso. Los lápices que proporcionará el INE en casillas el próximo 6 de junio son de una cera especial y no se pueden borrar. La misma advertencia circula desde 2012 y ha sido desmentida previamente.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .