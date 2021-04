Fact Check-Mariah Carey no fingió su vacunación anti-COVID: es una aguja retráctil

27 abr (Reuters) - Usuarios en redes sociales acusaron a la cantante Mariah Carey de fingir su aplicación de la vacuna anti-COVID; al cuestionar “¿qué pasó con la aguja?”, en un clip del metraje que ella compartió del momento. Esto es falso: el centro médico donde ocurrió la inoculación confirmó a Reuters que se trata de una aguja retráctil.

“Así te entregan tus ídolos ¿la aguja quedo adentro?” puede leerse en un video en Instagram que casi llega a las 7 mil reproducciones: ( here ). En Facebook, otras publicaciones aseguran que la intérprete “se presta para el show” y “le miente en la cara a sus seguidores”: ( here ) y ( here ).

El video original de este momento fue publicado en las redes sociales de Carey el 3 de abril de 2021: ( here ) y ( here ). Ese mismo día, la pareja sentimental de la cantante, Bryan Tanaka, publicó un video que revela que ambos fueron inoculados en el Center for Internal and Integrative Medicine, ubicado en Georgia, Estados Unidos. El logo del centro médico se puede ver en la bata de un doctor alrededor del minuto 0:35 aquí ( here ).

Brett Rutenberg, vocero de la intérprete, calificó de “absurdas” las acusaciones de los usuarios sobre la falsa vacunación, además comentó a Reuters vía correo electrónico que Carey sí recibió la vacuna anti-COVID. Por su parte, un vocero del centro médico confirmó vía telefónica a Reuters que lo mostrado en el video es una aguja retráctil.

Alrededor del minuto 0:05 del video que la artista compartió, es posible escuchar una voz femenina que le da instrucciones a la persona que aplicará la vacuna a Carey (originalmente en inglés): “cuando empujes esto completamente, la aguja se retraerá”. Es posible ver que la instructora hace énfasis en el émbolo de la jeringa (aquí here ).

Lo mismo explica la página web de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA, por sus siglas en inglés): "Después de su uso, un empujón adicional en el émbolo retrae la aguja dentro de la jeringa, eliminando el peligro de exposición a la aguja". Una animación del funcionamiento de esta jeringa puede verse aquí: ( here ).

Un documento de la Organización Mundial sobre cómo “garantizar inyecciones seguras”, explica también que las agujas retráctiles pueden utilizarse para reducir el riesgo de lesiones. Puede verse esto en la página 4 (aquí here ).

Reuters ha desmentido anteriormente casos de desinformación en el uso de estas jeringas para la vacunación anti-COVID (aquí here ) y otras declaraciones falsas sobre videos de la vacunación de figuras públicas y políticos aquí: ( here ), ( here ), ( here ), ( here ).

VEREDICTO

Falso. La cantante Mariah Carey no fingió su vacunación. El centro médico donde se inoculó confirmó que se utilizó una jeringa con aguja retráctil.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .