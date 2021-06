Fact Check-Editan historia de Instagram de Mariana Rodríguez, esposa de político mexicano Samuel García

10 jun (Reuters) - Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García del partido Movimiento Ciudadano y virtual ganador de la contienda a la gobernatura del estado mexicano de Nuevo León, no publicó una historia en Instagram donde sugería la posibilidad de regalar a sus seguidores parte del presupuesto del gobierno. La imagen ha sido alterada.

“Chavacanos, le quito el presupuesto a Apodaca y lo regalo en un giveaway?”, se lee el texto en referencia a la ciudad en Nuevo León, que ha sido sobrepuesto en una selfie de Rodriguez con una encuesta. Publicaciones con esta imagen puede verse aquí ( here , here , here )

La imagen es en realidad una captura de un video publicado por Rodríguez el 8 de junio, el mismo día que comenzó a circular el montaje. El material original, ahora disponible en sus historias destacadas (ver aquí here ), no incluye ninguna encuesta ni el supuesto mensaje.

La mayoría de las publicaciones más antiguas que Reuters pudo encontrar en páginas y grupos públicos de Facebook, reconocen que la imagen es un montaje y lo describen como un “meme” ( here , here , here )

Aunque algunos usuarios interpretan que el contenido fue editado con propósitos humorísticos, otros parecen creer que es auténtico y que García lo compartió a sus más de 1.7 millones de seguidores ( here ). “Y comienza la primera dama de Nuevo León ya con idioteces para la presidencia” y “Esta será la nueva forma de gobernar en NL”, se leen algunos comentarios.

Reuters intentó contactar a la campaña de García, pero no obtuvo respuesta inmediata.

Al 10 de junio y con el cien por ciento de las actas computadas, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), García encabeza la votación para la gobernatura de Nuevo León con un 36.6888%, seguido por Adrián de la Garza, candidato de la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 27.9665% ( www.sipre.mx/R03E.htm )

VEREDICTO

Alterada. Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García del partido Movimiento Ciudadano y virtual ganador de la contienda a la gobernatura del estado mexicano de Nuevo León, no publicó una historia en Instagram con un mensaje sobre regalar el presupuesto del gobierno.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here )