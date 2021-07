Fact Check-John McAfee no tuiteó sobre el condominio colapsado en Miami

CIUDAD DE MÉXICO, 8 jul (Reuters) - Publicaciones en redes sociales aseguran que el difunto John McAfee publicó un mensaje en Twitter en el que aseguraba que guardaba archivos comprometedores para el gobierno de Estados Unidos en un departamento del condominio Champlain Towers South que colapsó en Miami, Florida, el 24 de junio de 2021. El tuit es fabricado y según los registros del condominio no había ningún propietario con el nombre de McAfee.

El falso tuit fue incorporado en una publicación en Facebook que asegura: "La información que McAfee difundía en los últimos años contra el gobierno de los Estados Unidos y el llamado estado profundo que lo controla y lo domina parecía demasiado delicada como para que este hombre no resultara ser alguien incómodo mientras estuviera vivo" aquí ( here ). La información lleva un enlace a la noticia donde aparece el falso tuit para sustentar la historia.

El falso mensaje en Twitter de McAfee dice: “Si alguna vez me pasa algo, sepa que los 31 TB de archivos que tengo están ubicados en discos duros en mi condominio cerca de 88th Street y Collins Avenue, al norte de Miami Beach”. Está fechado el 8 de junio de 2021.

Reuters ya desmintió anteriormente la información en inglés, aquí ( here ).

El tuit fue también compartido por usuarios de Instagram aquí ( here ) y aquí ( here ).

John McAfee, el fundador de la empresa de fabricación de software antivirus McAfee Associates, fue encontrado muerto en su celda de la prisión de Barcelona, ​​España, el miércoles 23 de junio de 2021. Los informes de Reuters sobre su muerte se pueden encontrar aquí ( here ). El abogado de McAfee, Javier Villalba, dijo que “el pionero del software antivirus murió ahorcado cuando sus nueve meses de prisión lo llevaron a la desesperación. El pionero del antivirus se estaba preparando para la extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por evasión de impuestos, aquí ( here ).

Una revisión del canal de publicaciones de la cuenta de John McAfee en Twitter (twitter.com/officialmcafee) no revela la presencia de tweets que hagan referencia a la dirección en Florida. El texto no aparece en los dos tweets de McAfee publicados el 8 de junio, visibles aquí ( here ) y aquí ( here ). Un tweet del 9 de junio de 2029 aquí ( here ) dice: "He recopilado archivos sobre la corrupción en los gobiernos. Por primera vez, estoy poniendo nombres y detalles. Comenzaré con un agente corrupto de la CIA y dos funcionarios de las Bahamas. Más tarde hoy. Si me arrestan o desaparezco, se entregarán a la prensa más de 31 terabytes de datos incriminatorios".

McAfee nunca reveló la ubicación de los datos.

Entre los tweets finales de McAfee se encuentra un retweet del Día del Padre del 20 de junio de 2021 de una publicación de su esposa, Janice McAfee, que se ve aquí ( here ) y un tweet con fecha del 18 de junio de 2021 a las 11:00 am aquí ( here ) con el mensaje: "En una democracia el poder se da no se quita. Pero sigue siendo poder. El amor, la compasión, el cariño no sirven para eso. Pero es combustible para la codicia, la hostilidad, los celos ... Todo poder corrompe. Cuida qué poderes permites que una democracia ejerza".

En un tweet del 15 de octubre de 2020, McAfee hizo referencia inquietante al suicidio "a la Epstein" aquí ( here ). El 28 de junio de 2021, Reuters informó que una autopsia oficial confirmó que McAfee murió por suicidio a los 75 años aquí ( here ).

Una lista de registros de propietarios de condominios individuales de Champlain Towers South está disponible aquí ( here ), en el sitio web del medio de comunicación de Florida BocaNewsNow.com. John McAfee no se encuentra entre los propietarios de ninguno de ellos.

La publicación sobre el falso tuit de McAfee también fue desmentida por Associated Press aquí ( here ) y USA TODAY, aquí ( here ).

VEREDICTO

Falso. John McAfee no tuiteó sobre el condominio de Surfside colapsado en Miami, Florida. Según los registros del condominio, no es propietario de un departamento ahí.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here