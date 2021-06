Fact Check-Un documento compartido en las redes sociales no es una filtración de un memorándum del Imperial College británico

CIUDAD DE MÉXICO, 25 jun (Reuters) - Un usuario en redes sociales compartió un memorando con el asunto: “Próximos pasos: confinamiento permanente del Reino Unido”. El documento, que pretende ser un “memorando del Imperial College” de Londres describiendo un plan secreto para inventar nuevas variantes del coronavirus, es una “obvia falsificación”, según esa institución.

La publicación que incluyó el supuesto informe, del 16 de junio, es visible aquí ( here ). "Como juegan con la humanidad... Y la gente sigue cayendo en Esto...", dice el usuario junto al documento.

El memorando tiene fecha del 14 de junio de 2021 y está dirigido al Director Médico y al Asesor Científico Jefe del Gobierno del Reino Unido, entre otros. El remitente que aparece es el epidemiólogo británico Neil Ferguson del Imperial College London ( here ).

En una declaración del 18 de junio en su sitio web aquí ( here ), el Imperial College aclaró que el documento no fue escrito por Neil Ferguson. "Esta pieza de desinformación totalmente falsa fue construida y difundida por extremistas y no está asociada con el Imperial College London, el gobierno del Reino Unido o sus asesores científicos", puntualizó.

“Aunque la mayoría de los lectores reconocen que este ‘memo’ es una falsificación obvia, algunos han tratado de compartirlo ampliamente y algunos han amenazado y abusado del personal imperial”, denunció.

Reuters ya desmintió anteriormente publicaciones en inglés con el mismo memorándum aquí ( here ).

El Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios.

Los usuarios que compartieron el documento dieron pocas indicaciones sobre cómo se había obtenido el texto supuestamente filtrado.

El memorándum sugiere que habrá un “confinamiento permanente del país a partir del jueves 15 de julio, y las razones para hacerlo serán un aumento en las nuevas ‘variantes’ de India y Nepal del ‘virus’ (que como sabemos es solo un cambio de marca de Hay Fever)”, alerta. Hay Fever es la llamada fiebre del heno.

La variante india, denominada variante Delta por la Organización Mundial de la Salud en mayo (aquí here ), no es lo mismo que la fiebre del heno. Es una variante del virus SARS-CoV-2 que se está convirtiendo en la dominante a nivel mundial, según el científico jefe de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan aquí ( here ).

También conocida como el linaje B.1.617.2, la variante ha sido detectada por científicos de todo el mundo aquí ( here ) que pueden identificarla examinando las características de la denominada proteína del pico que muestra aquí ( here ).

En una nota informativa de la agencia de Salud Publica de Inglaterra publicada el 11 de junio, esta entidad anunció que había registrado 42 muertes en el país debido a la variante Delta hasta el 7 de junio de 2021 aquí, ( here ).

La "mutación de Nepal", a la que hizo referencia el secretario de transporte del Reino Unido, Grant Schapps, a principios de este mes ( here ), es en realidad una mutación más de la variante Delta, como explicó Sally Cutler, profesora de Microbiología Médica en la Universidad del Este de Londres en un artículo para The Conversation aquí ( here ).

VEREDICTO

Falso. Un memorando que describe un plan para engañar a la población con pretendidas nuevas variantes del coronavirus es falso, asegura el Imperial College. Una de las afirmaciones centrales del memorando, que la fiebre del heno está siendo diagnosticada erróneamente como la variante Delta del SARS-CoV-2, no está respaldada por evidencia científica.

