Fact Check-Imagen de Messi sosteniendo una bandera de Colombia al revés fue alterada

CIUDAD DE MÉXICO, 24 jun (Reuters) - Una fotografía del jugador de fútbol argentino Lionel Messi sosteniendo una bandera de Colombia al revés, en un supuesto apoyo a las recientes protestas contra el gobierno de la nación sudamericana, fue alterada. En la imagen original, el futbolista del Barcelona sujeta una tela con el nombre de la campaña “Run for the oceans”, que combate la diseminación de residuos plásticos en el mar.

Al menos tres usuarios compartieron la instantánea retocada en Facebook en mayo y junio aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ).

“Le tocó a Leonel Messi, porque a los de la selección Colombia les quedó grande representar la bandera. #soscolombia #GrandeLeo”, dice el mensaje que acompaña una de las publicaciones. En otra puede leerse el texto “Grande Messi. Ni nuestros jugadores lo hicieron” sobre la fotografía.

Mediante una búsqueda de imagen inversa en internet, Reuters encontró la fotografía original en un promocional subido a Facebook por la cuenta del propio jugador y la marca de ropa deportiva Adidas aquí ( here ).

“Ahora más que nunca, necesitamos involucrarnos para impulsar un cambio real. Luchemos contra los residuos plásticos”, decía la colaboración pagada, que proponía a los usuarios descargar una app para que los aficionados al “running” sumaran kilómetros recorridos entre el 28 de mayo y el 8 de junio. Por cada kilómetro Adidas se comprometió a reciclar el equivalente a 10 botellas de plástico, hasta 227.000 kg, acumuladas en playas y zonas costeras.

Según la página web de la iniciativa, hasta el 21 de junio participaron en la propuesta unos 5 millones de personas que recorrieron más de 56 millones de kilómetros aquí ( www.adidas.mx/runfortheoceans ).

Messi no suele pronunciarse de forma pública sobre cuestiones de política y Reuters no encontró ningún comentario suyo en los medios de comunicación sobre el conflicto político-social en Colombia, iniciado a finales de abril con unas protestas sociales masivas contra una reforma tributaria del gobierno de Iván Duque para subir impuestos. Los líderes de las protestas anunciaron a mediados de junio una suspensión temporal de sus acciones reivindicativas, en las que se han registrado 24 muertes, según la fiscalía colombiana aquí ( here ).

VEREDICTO

Imagen alterada. Fotografía del futbolista argentino Lionel Messi con una bandera de Colombia al revés fue alterada. En realidad, mostraba una pancarta con el lema “Run for the oceans”, una campaña medioambiental respaldada por la marca de ropa deportiva Adidas, que lo patrocina.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here