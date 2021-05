Fact Check-Foto de tren inundado fue tomada en Guadalajara y es del 2018

14 may (Reuters) - La fotografía de un tren casi rebasado por el nivel de agua fue considerada por usuarios en redes sociales como prueba de las inundaciones recientes del metro de la Ciudad de México. Esto es falso: la imagen muestra la inundación del tren ligero en Guadalajara, en el estado de Jalisco, en junio del 2018.

Si bien algunos usuarios identifican que la imagen es antigua y que no retrata a la Ciudad de México, otros no. “El metro submarino de la Ciudad de México #CDMX” dice el texto que acompañan a la imagen en publicaciones de Facebook compartidas más de 400 veces ( here , here , here ). Otros ejemplos pueden verse en Twitter aquí: ( here , here ).

Una búsqueda inversa de la imagen por medio de Google revela que la fotografía corresponde con la inundación del tren ligero en Guadalajara el 10 de junio de 2018. Medios locales reportaron que las fuertes lluvias en toda la ciudad, sumadas al fallo del suministro en la energía eléctrica, provocaron el incidente en la Línea 1 del transporte; además fue necesario rescatar pasajeros que quedaron atrapados en el tren: ( here , here ).

Sin embargo, en la Ciudad de México el metro sí sufrió inundaciones en parte de su red debido a las lluvias. El miércoles 12 de mayo la cuenta oficial en Twitter del transporte informó la suspensión del servicio en cinco de las estaciones de la Línea A: ( here ). Medios reportaron que las lluvias registradas ese día afectaron diversos puntos al oriente de la capital y en la zona conurbadas, donde se notificó de encharcamientos severos en algunas vialidades ( here , here ).

Al día siguiente en una ficha informativa, el Sistema de Transporte Colectivo anunció la reanudación del servicio en toda la Línea A, pero mencionó que un par de estaciones de otras líneas permanecerían sin servicio debido a las afectaciones por filtraciones de agua : ( here ). En publicaciones posteriores confirmó su apertura y reanudación del servicio: ( here , here ).

Al 14 de mayo ninguna estación del metro de la Ciudad de México permanece sin servicio por afectaciones de lluvias.

VEREDICTO

Parcialmente falso. La imagen muestra la inundación del tren ligero en Guadalajara, en junio de 2018. El 12 de mayo, lluvias severas afectaron una parte del metro de la Ciudad de México.

