Fact Check-Comentarios de directora del metro mexicano preceden al accidente de la línea 12

CIUDAD DE MÉXICO, 13 may (Reuters) - Decenas de usuarios de redes sociales publicaron unas declaraciones de una rueda de prensa de la directora general del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de Ciudad de México, Florencia Serranía, en las que supuestamente elude sus responsabilidades tras el accidente que la noche del 3 de mayo causó la muerte de 26 personas. Las declaraciones corresponden en realidad a una rueda de prensa de hace cuatro meses tras un incendio en el centro de control del tren urbano, que dejó una víctima mortal. Respecto al más reciente siniestro, la titular del metro mexicano ha dicho que colaborará en las investigaciones del caso.

Entre las más de 25 publicaciones que compartieron en Facebook esa información sacada de contexto, una del 4 de mayo fue compartida 3.700 veces aquí ( here ). Otros ejemplos son visibles aquí ( here ) y aquí ( here ).

La publicación muestra una imagen de Serranía, que es directora del metro mexicano desde el 5 de diciembre de 2018 aquí ( here ), en las que aparece con un cubrebocas y una ropa que coinciden con la forma en que iba vestida el 10 de enero, y no la de las conferencias de prensa posteriores a la tragedia del 3 de mayo. Estas son las frases atribuidas a la funcionaria que aparecen junto a la fotografía: "Simplemente soy la directora del metro, no tengo la culpa de lo que pase en el metro", "Solamente soy la directora del metro y ya". Algunas publicaciones acompañan los textos y la foto con un meme en el que se ve a una mujer ataviada con un uniforme de empleada del hogar, tumbada en una cama, y la frase "Yo solo soy la sirvienta".

Efectivamente Serranía pronunció algunas de esas frases el 10 de enero de 2021, al día siguiente de que se incendiara el centro de control por un fallo eléctrico, ocasionando un fallecido y varios heridos leves, así como la interrupción de seis líneas del metro ( here ).

La intervención de la funcionaria en la rueda de prensa en que hizo esas declaraciones puede consultarse aquí ( here ).

En el minuto 27:03 un periodista le preguntó: “¿No hay ninguna responsabilidad de usted en este tema?”. Su respuesta fue: “Yo soy la responsable del sistema de transporte colectivo. Soy la directora general del sistema, por lo tanto, soy la responsable del sistema de transporte colectivo”. En el minuto 39:58, Serranía explicó: “Por estatuto el mantenimiento y los programas de mantenimiento son responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus subgerencias por especialidades”. “¿Entonces, usted no era la responsable de esta área y no tendría alguna responsabilidad en todo caso por el incendio?”, le volvieron a preguntar los periodistas. “Yo soy la directora general del metro, solamente”, sentenció, escuetamente, para aclarar luego en el minuto 42:12 que “en el estatuto del metro quien es el responsable de mantenimiento de las instalaciones fijas es el gerente de instalaciones fijas”.

El 4 de mayo, en la conferencia de prensa inmediatamente posterior al accidente ocurrido la noche antes, cuando se desplomó un paso elevado del tren urbano capitalino en un tramo del sureste de la ciudad aquí ( here ), tampoco se hizo directamente responsable de lo sucedido pero expresó su intención en apoyar con las investigaciones del caso. En el minuto 26:55 del video, dijo: "Considero que voy a colaborar con la Fiscalía para que la causa de esta falla estructural se conozca. (...) Colaboraré para que toda la información con la que cuenta el sistema de transporte colectiva sea utilizada para determinar la causa de esta falla estructural". En el minuto 28:40 le preguntaron "¿Usted está dispuesta a presentar su renuncia en caso de que la jefa de gobierno lo requiera?". Y ella contestó: "Quiero decirle que voy a seguir trabajando y voy a colaborar en todo lo que queda para determinar la causa del daño estructural que sucedió el día de ayer".

VEREDICTO

Falta contexto. Declaraciones de la directora del metro mexicano, Florencia Serranía, eludiendo responsabilidades se produjeron tras un incendio en el centro de control del tren urbano el 9 de enero de 2021, no después del accidente que dejó 26 muertos el 3 de mayo siguiente. Después de este último siniestro, Serranía indicó que colaborará en las investigaciones del suceso.

