Fact Check-La empresa Bimbo dijo que no planea irse de México para no pagar impuestos

CIUDAD DE MÉXICO, 31 mar (Reuters) - Varios usuarios de redes sociales informaron en Facebook el 19 de marzo que la empresa panificadora multinacional de origen mexicano Bimbo había amenazado con irse del país latinoamericano para no pagar tributos, horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara a la compañía por supuestamente haber interpuesto un amparo ante la justicia contra una reforma de la ley de la industria eléctrica impulsada por su administración y aprobada este mes en el Congreso, con el objetivo de mantener un subsidio al consumo de ese energético. A la consulta expresa de Reuters la compañía negó “categóricamente” que se vaya a ir del país y aseguró que cumple con sus obligaciones tributarias.

Las publicaciones incorporan una imagen con el logo de Bimbo cuando cumplió 70 años en 2015 acompañado de un mensaje que dice "Amenaza con irse si le cobran impuestos" aquí here y aquí here . Entre ambas han sido compartidas más de 1.500 veces y generado 200 comentarios, la mayoría de ellos contra la compañía: "El pan es pésimo. Apoyemos las panaderías locales", "Que se largue" o "70 años de vender porquerías transgénicas".

Uno de los dos usuarios que subió la imagen llegó a pedir que el Ejército mexicano tome las instalaciones de la firma, que está presente en 33 países, cuenta con 203 plantas y tiene 133.000 colaboradores (aquí here ).

El 19 de marzo, el mismo día que se subieron esas publicaciones a Facebook, el presidente mexicano mencionó a Bimbo en su conferencia de prensa diaria para denunciar que se había amparado contra una reforma de la Ley de la Industria Eléctrica que ha levantado ampollas entre firmas nacionales y extranjeras, porque pretende otorgar más poder al Estado en el sector aquí (here).

"Hoy estaba yo enterándome que se amparó Walmart y se amparó Bimbo por la reforma eléctrica. Y cualquier ciudadano, creo yo, preguntaría ¿y qué tiene que ver Bimbo y qué tiene que ver Walmart con la industria eléctrica? Pues resulta que sí tienen que ver porque con la llamada reforma energética, si constituían una empresa para producir energía y además si esa empresa producía energía eólica limpia, recibían un subsidio y al final cobraban, mejor dicho, compraban la energía eléctrica más barata que los consumidores, que lo que paga la mayoría de los mexicanos por la luz", afirmó López Obrador aquí (here).

Según El Sabueso, el espacio de verificación de información del portal de noticias mexicano Animal Político, no existe realmente el subsidio al que se refiere el mandatario, sino ventajas por autoabastecerse de energía (aquí here ).

Reuters contactó con la panificadora, cuya área de comunicación desmintió el contenido de las publicaciones en Facebook sobre su potencial salida del país o falta de pago de impuestos. “Grupo Bimbo niega categóricamente la información que señala, entre otras cosas, que la empresa no paga impuestos y pudiera pensar en abandonar sus operaciones en México”. La compañía aseguró que “siempre ha cumplido a cabalidad con todas sus obligaciones fiscales, en todos los países en los que opera, incluyendo México”. Además, recordó que es “una empresa global orgullosamente mexicana con 75 años de historia” en el país. “Grupo Bimbo rechaza todo tipo de rumores que sugieran o aseveren que pudiera irse del país”, reiteró.

No es la primera vez que aparecen en las redes publicaciones con la misma imagen y el mensaje de que esa empresa abandonaría México por una supuesta disputa fiscal. La primera ocasión fue en agosto de 2019 aquí (here), aquí (here) y aquí (here), a raíz de que López Obrador enviara una iniciativa de ley al Congreso para eliminar la condonación de impuestos a las grandes empresas que operan en el país aquí (here ).

VEREDICTO

Falso. La firma panificadora multinacional de origen mexicano Bimbo no ha amenazado con irse de la nación latinoamericana si le cobran impuestos, tras ser cuestionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La compañía desmintió a Reuters esa versión y aseguró que cumple con sus obligaciones fiscales.