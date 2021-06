Fact Check-Foto de mujer consumiendo droga no es de diputada del partido gubernamental mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 1 jun (Reuters) - Una publicación compartida en redes sociales en 2020, pero que ha sido recientemente viralizada de nuevo, muestra la fotografía de una mujer consumiendo cocaína con el mensaje de que se trata de una diputada del partido gubernamental mexicano Movimiento Regeneración Nacional (Morena). La imagen corresponde en realidad a un viejo meme que fue utilizado en el pasado para señalar falsamente a legisladoras de Argentina y España también.

La publicación, del 25 de abril de 2020 y que ha sido compartida más de 900 veces, es visible aquí ( here ). Sobre la imagen puede leerse el rótulo "Filtran foto de diputada de Morena. Vicki Donda haciendo patria… Fue un horror votar por Obrador".

Sin embargo, no hay ninguna legisladora de Morena que responda a ese nombre aquí ( here ). La viralización de la publicación se produce a pocos días de la elección a la Cámara de Diputados del 6 de junio en el país latinoamericano.

Mediante una búsqueda de imagen inversa en internet Reuters encontró que la imagen ya fue empleada en 2019 para señalar que la persona de la fotografía era la diputada argentina Victoria Donda, del partido Somos. La organización de verificación de información del país sudamericano Chequeado desmintió ese bulo el 2 de abril de aquel año ( here ).

La instantánea fue igualmente usada en España, también en abril de 2019, para acusar de lo mismo a la diputada Ana Ronda, de la fuerza política Ciudadanos. La información también fue desmentida, en este caso por Newtral, pues tampoco existía ninguna legisladora con ese nombre en el país europeo, aquí ( here ).

El 21 de febrero de 2020 la unidad de verificación de datos de la agencia de noticias francesa AFP desenmascaró otras publicaciones que usaron la fotografía para apuntar falsamente a otra congresista española de nombre Marisel Santibáñez, del partido Podemos, aquí ( here ). Tampoco había ninguna diputada con ese nombre en la cámara baja de España en ese momento.

La imagen de origen fue usada como meme años antes aquí ( here ) y aquí ( here ). Reuters no pudo identificar la fotografía original.

VEREDICTO

Falso. La foto de mujer consumiendo cocaína es un viejo meme usado hace años en Argentina y España para señalar falsamente a diputadas locales, no corresponde a una legisladora del partido mexicano Morena.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales, aquí (here).