Fact Check-Los misiles de Israel no forman una estrella en el cielo tras ser disparados, como muestran imágenes alteradas

19 may (Reuters) - En el contexto de los fuertes enfrentamientos entre Israel y militantes palestinos en la Franja de Gaza, varios usuarios en redes sociales han compartido una imagen que supuestamente muestra cómo los misiles del Estado hebreo forman una estrella en el cielo tras ser disparados. Esto es falso: el contenido fue manipulado digitalmente. La fotografía original sí capturó el lanzamiento del sistema israelí de interceptación de proyectiles, conocido como Domo de Hierro, pero los cohetes no trazan dicha figura surcando las nubes.

“Formando la Estrella de David. Dios es grande”, dice un comentario en uno de los contenidos falsos, donde se afirma que los misiles de Israel dibujan esa figura antes de interceptar los cohetes lanzados desde Gaza. En Facebook, esa información errónea se ha difundido al menos en una decena de ocasiones desde el pasado fin de semana. Las publicaciones ( here , here , here) han sido compartidas más de 1.600 veces en total.

La imagen original fue capturada por el fotógrafo Anas Baba de la agencia francesa de noticias AFP. La agencia de noticias la publicó en su cuenta de Twitter ( here ) el pasado 13 de mayo.

A la izquierda se muestra el sistema de interceptación de proyectiles israelí. A la derecha, los cohetes lanzados por la milicia de Hamás desde Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza.

En la imagen alterada se observa que, tanto la alineación de las líneas trazadas por los cohetes a la derecha, como la iluminación de los edificios, coinciden con los de la fotografía de AFP.

Imágenes de Reuters del Domo de Hierro en funcionamiento pueden verse aquí: ( here , here , here ).

Desde el 10 de mayo, ambos bandos se enfrentan en un nuevo ciclo de violencia que ha dejado, al menos, 223 muertos palestinos y 12 fallecimientos en Israel ( here ). Esto se produce después de una serie de ataques aéreos del ejército israelí en el enclave controlado por Hamás, así como cohetes disparados por dichos militantes en la dirección opuesta.

Programas forenses de imagen, como INVID We Verify, Forensically o FotoForensics, también sugieren que la imagen ha sido modificada. Los herramientas muestran resaltadas ( here , here ) las partes alteradas del contenido original. Concretamente, la supuesta forma de la estrella atribuida a los misiles de Israel. Al hacer este mismo ejercicio con la fotografía auténtica ( here ) , que cuenta mayor resolución, las herramientas también resaltan la iluminación en el cielo. Sin embargo, en este caso las líneas son mucho más claras.

Reuters ha desmentido anteriormente informaciones falsas sobre el reciente conflicto entre Israel y el grupo de militantes palestinos Hamás. Por ejemplo, imágenes o videos que fueron tomados hace años, en otros países y/o enfrentamientos armados anteriores, que son difundidos como si se tratasen de hechos actuales: ( here , here , here).

VEREDICTO

Alterada. Los misiles lanzados por el sistema israelí de interceptación de proyectiles no forman una estrella tras ser disparados. El contenido compartido en redes sociales es un montaje. La imagen original fue tomada por el fotógrafo Anas Baba de la agencia de noticias AFP.

