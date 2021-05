Fact Check-La Miss Universo de 2021 no publicó un tuit que critica al partido político Morena

21 may (Reuters) - Distintos usuarios afirman en redes sociales que la nueva Miss Universo, la mexicana Andrea Meza, publicó un mensaje en Twitter donde critica al partido político Morena. Esto es falso. La modelo aclaró, en su cuenta de Instagram, que el perfil no es de ella: se trata de alguien que suplanta la identidad de la ganadora del concurso de belleza de este año.

“Si morena no fuera un multinivel de prostitución y abuso sexual de niñas, no habría necesidad de criticarlo. No me vuelvas a mencionar, mugroso”, dice el mensaje, aparentemente mandado desde la cuenta “@andreamezamxu”, donde supuestamente responde a un tuit de Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT) del 16 de mayo. Los contenidos ( here , here y here ) han sido compartidos más de 1,900 veces en pocas horas; Reuters ha identificado una treintena de estas publicaciones.

Meza confirmó el 20 de mayo, en una historia de Instagram, que la cuenta de Twitter que publicó el mensaje es falsa ( here ). “Se está haciendo pasar por mí. Todas mis redes sociales están como @AndreaMezaMx”, señaló la modelo, que pidió ayuda para difundir estos hechos. Su cuenta auténtica de Twitter puede verse aquí ( twitter.com/andreamezamx )

Reuters no encontró registro del supuesto mensaje publicado en la cuenta “@andreamezamxu”, calificada como falsa por la ganadora del certamen (vea versión archivada de la cuenta aquí: here ), lo que sugiere que el mensaje fue eliminado o se trata de un tuit fabricado. Al menos desde el 20 de mayo, la misma cuenta parece personificar ahora a Mariangel Villasmil, concursante venezolana.

El debate en redes sociales alcanzó tal punto que, incluso, se produjo una segunda noticia falsa. Usuarios compartieron una captura de pantalla donde se aseguraba que El Sabueso, la sección de verificación del portal de noticias mexicano Animal Político, había corroborado la existencia del tuit con críticas a Morena, que posteriormente había sido eliminado.

Animal Político explicó ( here ) que esto era falso: “En las últimas se han publicado imágenes similares, donde se suplanta la imagen de El Sabueso y Verificado. No caigas en desinformación, las verificaciones pueden consultarse en nuestras cuentas oficiales.”

Reuters ha desmentido anteriormente tuits falsos atribuidos a Animal Político ( here ).

Veredicto

Falso. La nueva Miss Universo, Andrea Meza, no publicó un mensaje en Twitter que critica al partido político Morena. La modelo confirmó en Instagram que la cuenta que supuestamente difundió el contenido es un perfil falso. Además, no se encontró registro de la publicación.

