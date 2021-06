Fact Check-Video de Ricardo Montaner pidiendo no votar como en Venezuela iba dirigido a los colombianos, no a los peruanos

CIUDAD DE MÉXICO, 8 jun (Reuters) - Un video publicado en las redes del cantante venezolano de origen argentino Ricardo Montaner con un mensaje pidiendo no votar como en su país, en alusión al chavismo, no iba dirigido a los electores de Perú para que evitaran elegir al candidato de izquierda Pedro Castillo, virtual ganador de los comicios presidenciales en el país andino. El video, que ha sido editado, iba destinado a los votantes colombianos y data del 2018.

La publicación, fechada el 30 de abril de 2021 y visible aquí ( here ), lleva el texto "Ricardo Montaner el famoso cantante te dice PERU NO VOTES POR EL COMUNISMO, NO A CASTILLO! *****COMPARTE EN TU MURO!". Va acompañada de un video de Montaner en el que dice: "Hace 20 años Venezuela eligió muy mal. Ustedes están pasando un momento muy importante en los próximos días. Deben saber muy bien por quién van a votar, qué van a elegir. No sigan el ejemplo de Venezuela, por favor, voten a conciencia, voten con el corazón, que dios los bendiga".

Mediante una búsqueda en los perfiles de redes sociales del artista venezolano es posible encontrar el video original en su cuenta de Instagram, publicado el 16 de junio de 2018 ( here ). "Querida gente de Colombia...", comienza el cantante su mensaje, del que fue tomada solo la parte final para las falsas publicaciones y fue eliminado además un fragmento donde afirma "Me atrevo a decirlo porque yo también soy colombiano".

El 17 de junio de ese año, un día después de la publicación en Instagram de Montaner, el conservador Iván Duque, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia frente al candidato izquierdista Gustavo Petro aquí ( here ).

De hecho, Montaner publicó en Twitter el 21 de marzo de 2021 un mensaje desmintiendo que el video se refiriera a algo reciente, aquí ( here ). "Hola #Colombia, están circulando un video que grabé hace 3 años ... aunque mis ideas firmes no pasan de moda, no he emitido opinión respecto a lo que viene próximamente. Gracias a todos".

Nacido en Argentina y criado en Venezuela, Montaner adquirió la nacionalidad colombiana en 2012 ( here ). Ganador de un Grammy Latino por su trayectoria musical, ha vendido más de 65 millones de álbumes y ha sido nombrado en una ocasión Cantante del Año por la revista especializada Billboard aquí ( ricardomontaner.com/ ).

VEREDICTO

Falso. Video de cantante venezolano Ricardo Montaner pidiendo no votar como en su país, en referencia al chavismo, es del 2018 e iba dirigido a los colombianos, no a peruanos en 2021.

