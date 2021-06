Fact Check-No hay evidencia de que expresidente uruguayo haya dicho que los políticos mexicanos “han robado por años”

Quita palabra “Fact Check” al principio del titular

30 jun (Reuters) - Distintos usuarios en redes sociales afirman que el expresidente de Uruguay, José Mujica, declaró que México sería una potencia económica mundial si sus habitantes se unieran para destituir a los políticos que los “han robado por años”. Sin embargo, no hay evidencia de que el exmandatario haya dado tal declaración.

“México sería uno de los mejores países para vivir y una potencia económica mundial si sus ciudadanos se unieran y destituyeran a los políticos que han robado por años”, se lee en las publicaciones, que incluyen una fotografía con la frase falsa atribuida al exdirigente ( here ), ( here ), ( here ).

El contenido ha sido compartido recientemente, también, por varios usuarios en Twitter ( here ), ( here .

Reuters realizó una búsqueda, por medio de la herramienta CrowdTangle, que reveló que las publicaciones sobre México circulan en Facebook, al menos, desde inicios de 2018 ( here ).

La misma frase, con palabras idénticas, fue encontrada en contenidos posteriores sobre otras naciones como Chile, Perú, Ecuador o Colombia. Solo se cambia el nombre del país en las imágenes en cuestión, de acuerdo con las publicaciones encontradas en esta plataforma ( here ), ( here ), ( here ), ( here ).

LOS ORÍGENES POSIBLES DE LA FRASE

Algunos de los contenidos antiguos incluyen un enlace a un sitio web llamado Nación Unida ( here ), ( here ), ( here ). El portal fue calificado hace tres años, por la iniciativa mexicana de fact-checking Verificado 2018, como “uno de los principales generadores y divulgadores de información falsa” en el territorio ( here ).

El artículo de Nación Unida fue eliminado; ya no se puede consultar para tratar de identificar el origen de la frase o el supuesto contexto donde fue mencionada. La herramienta Way Back Machine, que almacena versiones antiguas de sitio webs, tampoco permite ver la nota ( here ).

Reuters se puso en contacto con el exmandatario, a través de sus redes sociales y por correo electrónico, pero no obtuvo respuesta hasta el momento de la publicación de este artículo. La frase no fue hallada en las cuentas oficiales del político en Facebook e Instagram ( www.facebook.com/pepemujicaok ), ( here ).

UNA CONFERENCIA EN UNA UNIVERSIDAD

El portal Fast Check CL revisó anteriormente una de las versiones de la supuesta declaración; encontró que otro sitio, Vallarta Noticias, publicó la frase sobre México en junio de 2018 ( here ).

En el artículo del medio local, se asevera que Mujica la dijo en un acto de la Universidad Autónoma de Baja California de México (UABC), donde le otorgaron un doctorado Honoris Causa ( here ). Reuters halló dos videos del evento completo, subidos en YouTube, que pueden verse aquí ( here ), ( here ).

De acuerdo con la transcripción de la conferencia, celebrada en octubre de 2016, el político no realizó la declaración que se le atribuye en los contenidos compartidos. El artículo de Vallarta Noticias cita como fuente de su información a Nación Unida y a otro sitio web, Lindero del Norte. Sin embargo, la nota de este portal tampoco menciona la supuesta frase ( here ).

En 2014, Mujica sí criticó al Estado mexicano, pero por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en la entidad de Guerrero. ( here ); el exdirigente luego retractó su declaración, reportó El País y la BBC aquí ( here ), ( here ).

VEREDICTO

Falso. No hay evidencia de que el exmandatario Mujica haya realizado esa declaración sobre los políticos de México. Imágenes o contenidos que mencionan la supuesta frase circulan desde al menos 2018 y han sido difundidos sobre otras naciones en Latinoamérica.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ).