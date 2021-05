Fact Check-Discurso falsamente atribuido a Netanyahu ante el Knéset es de un blog del 2014

21 may (Reuters) - En medio del conflicto entre Israel y militantes palestinos del grupo Hamás, usuarios compartieron un supuesto discurso que el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu habría dado ante el parlamento israelí, conocido como Knéset. Pero el pronunciamiento ha sido erróneamente atribuido al político: el texto fue publicado en un blog en 2014.

En las publicaciones que retoman el supuesto discurso, se explica que Netanyahu se dirigía a Ismail Haniya, dirigente Hamás y a otros líderes de esa organización: “Nosotros, el pueblo de Israel, le tenemos una enorme deuda de gratitud. Has tenido éxito donde nosotros hemos fallado. Porque nunca antes, en la historia del moderno Estado de Israel, el pueblo judío ha estado tan unido, como una persona con un solo corazón”, inicia el mensaje. Juntas, estas publicaciones han sido compartidas más de 3,000 veces en Facebook: ( here , here , here , here , here , here ).

El mensaje también se ha amplificado en Twitter ( here , here ) y en blogs ( here , here ).

Como explicó Reuters previamente aquí ( here ), una búsqueda en línea del texto en inglés reveló artículos de verificación y publicaciones con este mismo contenido que datan de 2014 (aquí: here ) y aquí ( here ).

El verificador Snopes ( here ) identificó la fuente del discurso en una entrada en el sitio Blogger, por el usuario “Shaul B”, publicada en julio de 2014 ( here ).

La entrada de blog termina con la frase “y luego me desperté y todo fue un sueño”; asimismo, posee una estructura muy similar al supuesto discurso de Netanyahu compartido en redes sociales, salvo por algunos párrafos que fueron omitidos. Una actualización hecha en ese texto lleva a otra entrada publicada el 18 de mayo de 2021 donde “Shaul B” declara que en 2014 “creó un monstruo” (en referencia a su publicación antes mencionada) pues escribió “una noticia falsa viral, completamente sin querer” ( here ).

“Shaul B” explica que su texto también se había vuelto viral en 2019, pero ahora había sido traducido al español y al ruso. El autor termina esa entrada de blog con la frase “También escribo discursos para el primer ministro de Israel. Oigan, es su problema si él no quiere usarlos …”.

Reuters no encontró declaraciones recientes del primer ministro israelí similares a las que se le atribuyen en redes sociales.

Israel y Hamas reclamaron la victoria el 21 de mayo después de que sus fuerzas pusieron fin a 11 días de lucha ( here ). El conflicto dejó un saldo de 243 muertos y más de 1,900 heridos en Palestina. El ejército israelí dijo que había muerto un soldado israelí y 12 civiles; centenares de personas han sido atendidas por heridas tras las ráfagas de cohetes que causaron pánico e hicieron que personas de lugares tan lejanos como Tel Aviv corrieran hacia los refugios.

Reuters ha desmentido otras afirmaciones falsas en redes sociales sobre en conflicto entre Israel y Hamas: ( here , here , here , here ).

VEREDICTO

Falso. El discurso erróneamente atribuido a Netayahu proviene de un texto publicado en un blog en 2014. Reuters no encontró declaraciones similares a las atribuidas al primer ministro hechas de manera reciente.

