Fact Check-Foto no muestra niña víctima de la violencia en Gaza

19 may (Reuters) - En plena escalada de violencia entre Israel y militantes palestinos, en la que han muerto al menos 61 niños palestinos y dos niños israelís, de acuerdo con las autoridades de cada país, varios usuarios en redes sociales etiquetaron falsamente una fotografía de una niña vestida de verde y blanco, como si retratara a una víctima recientemente fallecida en Gaza. Pero esto es incorrecto: la menor parece estar en Rusia y la foto es de 2018.

“Israel mata a 40 niños en cinco días, incluida ‘Ángela de Gaza’ Malak Rafat al-Tanani, una niña hermosísima de siete años, que murió en un ataque israelí contra Gaza,” se lee en una publicación compartida 446 veces, aquí ( www.facebook.com/jzambranochumo/posts/10225512655472844 ). Otras publicaciones con esta afirmación pueden verse aquí ( here, here). Afirmaciones similares circulan en inglés al menos desde el 14 de mayo ( here, here).

Como explicó Reuters previamente aquí ( here ), la imagen fue originalmente compartida en Instagram en diciembre de 2018, por la usuaria @_tamuna_sh_ ( here ), quien se refiere a la niña como su hija en distintas publicaciones.

Reuters revisó el perfil de Instagram de Tamuna y no encontró indicación alguna de que ella o su hija hayan estado recientemente en Palestina o de que hayan sido víctimas de la reciente violencia en Gaza e Israel. El 17 de mayo, tres días después de que usuarios en redes sociales dijeran que la niña “había fallecido”, Tamuna publicó historias en Instagram en donde mostraba a su hija en un parque de juegos.

Reuters intentó contactar a la mujer pero no recibió respuesta inmediata.

El conflicto entre Israel y el grupo de militantes palestinos Hamas, que controla la Franja de Gaza, entró en su segunda semana de combates, luego de las hostilidades tras el desalojo de varias familias palestinas en Jerusalén Este y choques de la policía israelí con palestinos durante el mes sagrado musulmán del Ramadán ( here ).

Al 18 de mayo, las autoridades médicas de Gaza reportaron un total de 215 muertos, mientras que las autoridades israelíes reportaron 12 ( here ).

Reuters ha verificado otras declaraciones engañosas sobre el conflicto entre Israel y Hamas en 2021 ( here , here , here ), incluidas publicaciones sugiriendo erróneamente que los Palestinos han organizado funerales falsos ( here ) o que han utilizado maquillaje para fingir sus heridas ( here ).

VEREDICTO

Falso. La imagen muestra a una niña que, de acuerdo con las publicaciones de su madre en redes sociales, está en Rusia y al 17 de mayo, está viva. Decenas de niños palestinos y dos niños israelíes han fallecido en la reciente escalada de violencia entre Israel y militantes palestinos.

