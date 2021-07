Fact Check-Fotografía no muestra una protesta reciente de niños con cáncer en México

13 jul (Reuters) - Distintos usuarios han difundido una fotografía fuera de contexto en redes sociales. En las publicaciones, se afirma que la imagen es sobre una protesta reciente de niños con cáncer y sus padres en México, quienes reclaman contra el Gobierno por la falta de medicamentos oncológicos en el país. Sin embargo, la publicación es antigua. Circula en internet, al menos, desde 2016, años antes del inicio de las exigencias del colectivo por el desabastecimiento de los fármacos contra el Gobierno actual, en 2020.

“El genuino reclamo de los padres de los niños con cáncer”, “Los ‘niños golpistas’ quieren desestabilizar a México, según la 4a. Putrefacción [administración del gobierno]”, se lee en algunos de los contenidos, que han sido compartidos más de 600 veces en Facebook ( here ), ( here ), ( here ).

Las fotografías también ha sido divulgadas recientemente por usuarios en Twitter ( here ), ( here ).

LAS PROTESTAS POR LOS MEDICAMENTOS

Como reportó Reuters ( here ), el país ha enfrentado una escasez de medicamentos para personas con cáncer luego de que el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, centralizara esas compras a través de la Secretaría de Hacienda, en 2019.

El dirigente defendió ( here ) que los cambios se hicieron para combatir casos de corrupción en los contratos de compra de los fármacos.

López Obrador ha considerado que las protestas han sido alentadas por dirigentes de formaciones políticas ( youtu.be/oEQ9jRFBlg4?t=2047 ) y que ha habido una campaña en contra del desabastecimiento mediante la “manipulación” de ese colectivo ( here ). Los familiares, por su parte, han reprobado las declaraciones del dirigente: un grupo de ellos resaltó, a inicios de julio pasado, que aún persiste la falta de tratamientos oncológicos en el país ( here ), ( here ), ( here ).

Existen diversas imágenes sobre las manifestaciones, recogidas por varios medios de comunicación ( here ), ( here ), ( here ), pero la fotografía de estas publicaciones con información imprecisa es antigua.

LA IMAGEN, PUBLICADA DESDE 2016

Reuters encontró un tuit con la imagen, subida el pasado 4 abril de 2016, mediante la herramienta de búsqueda inversa de imágenes TinEye. En la descripción del contenido, se asegura que es una protesta de niños con cáncer en Venezuela. Puede verse aqui: ( here ).

Además, un sitio web llamado El Ucabista también la divulgó una semana después ( here ). Aparece completa y sin recortes, a diferencia de cómo se observa en los contenidos recientes difundidos en redes sociales.

Reuters halló otra fotografía del acontecimiento, retratada desde otro ángulo. Se pueden ver a las mismas personas. Por ejemplo, a cinco de los pequeños que aparecen en la otra imagen. El cartel es igual, con colores azul y rojo, y la frase: “Urgente, el cáncer no espera” ( here ).

Dos de estos contenidos, de abril de 2016, sostienen también que la instantánea corresponde a una exigencia de dicho colectivo en Venezuela. Una de ellas fue publicada por el medio El Nacional, en su cuenta de Twitter, pero sin precisar el autor o el lugar donde fue capturada ( here ), ( here ).

Reuters desmintió anteriormente una frase falsa atribuida a López Obrador sobre el tema ( here ).

VEREDICTO

Falso. Reuters encontró que existen diferentes publicaciones que recogen esta fotografía desde abril de 2016, varios años antes de que se iniciaran las protestas de padres y niños con cáncer en México, en 2020, por el desabasto de medicamentos oncológicos. En diversas contenidos, se asevera que las imágenes compartidas son de Venezuela.

