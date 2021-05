Fact Check-Imágenes no muestran a niños sobrevivientes en Gaza, fueron capturadas en Siria en 2016

18 may (Reuters) - En medio de los violentos ataques entre Israel y militantes palestinos, varios usuarios en redes sociales compartieron las imágenes de dos niños cubiertos de polvo abrazándose. Aparentemente, se trata de dos hermanos sobrevivientes de un ataque israelí que se reencuentran en un hospital en Gaza. Esto es falso: las fotografías fueron tomadas en Siria, luego de un ataque con bomba en agosto de 2016.

“Dos hermanos en Gaza se encuentran en un hospital. Cada uno pensaba que el otro estaba muerto”, dice el texto que acompaña a las imágenes. En Facebook, las publicaciones con este contenido fueron compartidas más de 900 veces: ( here , here , here ). Esta historia también ha sido compartida en Twitter: ( here ).

Reuters desmintió con anterioridad publicaciones en inglés con esta misma imprecisión: ( here ).

Una búsqueda inversa de ambas imágenes por separado en la herramienta Bing revela que, en realidad, recogen la reacción de dos menores sobrevivientes de un ataque con bomba perpetrado en agosto de 2016 en Alepo, la ciudad más poblada de Siria, a más de 500 kilómetros de Gaza. De acuerdo con la BBC y El País, los menores identificados como Hamza y Qays lloran por la muerte de un amigo, a quien consideraban un hermano (advertencia, contenido sensible): ( here , here ).

Las imágenes compartidas en redes sociales corresponden con capturas del video subido a YouTube por el canal de Centro de Medios de Alepo AMC el 25 de agosto de 2016. (Advertencia, contenido sensible): ( here ).

El conflicto entre Israel y el grupo de militantes palestinos Hamas, que controla la Franja de Gaza, entró en su segunda semana de combates, luego de las hostilidades tras el desalojo de varias familias palestinas en Jerusalén Este y choques con la policía israelí con palestinos durante el mes sagrado musulmán del Ramadán. De acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, los recientes ataques se han cobrado la vida de 212 personas, entre ellas 61 menores. El más reciente reporte de Israel informa de 10 muertos, entre ellos dos niños. Puedes leer más información aquí: ( here ).

Reuters ha desmentido otras afirmaciones engañosas en redes sociales sobre en conflicto entre Israel y Hamas: ( here , here , here , here , here ).

VEREDICTO

Engañoso. Las imágenes muestran a dos sobrevivientes de un ataque con bomba perpetrado en Alepo, Siria, en agosto de 2016.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .