Fact Check-Exprimer ministro sueco no dijo que la entrega del Nobel de la paz al expresidente colombiano Santos fue un error

CIUDAD DE MÉXICO, 24 jun (Reuters) - Decenas de usuarios de redes sociales compartieron la información de que el exprimer ministro sueco Carl Bildt (1991-1994) había afirmado en una supuesta entrevista al periódico ruso Pravda que el premio Nobel de la paz otorgado en 2016 al expresidente de Colombia Juan Manuel Santos (2010-2018) había sido un error histórico. Bildt desmintió en Twitter que haya realizado semejante afirmación con el argumento de que ese galardón lo entrega la Academia noruega, no la sueca, y no existe constancia de que la publicación rusa divulgara una entrevista con él.

Algunos ejemplos de las publicaciones, subidas a Facebook entre el 13 y el 20 de junio, son visibles aquí ( here ) y aquí ( here ). La información también fue replicada en Twitter por el partido Centro Democrático de Colombia, liderado por el exmandatario de la nación sudamericana Álvaro Uribe (2002-2010) y abierto opositor al proceso de paz iniciado por Santos con la guerrilla de las FARC aquí ( here ).

Las publicaciones en Facebook y la del Centro Democrático van acompañadas de un texto o, en algunos casos, un enlace a una noticia del blog La Linterna Azul aquí ( www.lalinternaazul.info/ ). Aunque la página web ya borró de internet la información, Reuters pudo encontrarla publicada el día 12 de junio mediante la plataforma web.archive.org o Wayback Machine aquí ( archive.org/web/ ), que se dedica a registrar todo lo que se publica en la red para que quede testimonio, aquí ( here ).

Reuters revisó la edición del 2 de junio de Pravda (Verdad) aquí ( here ) en el archivo del semanario ruso en internet y no encontró la supuesta entrevista en la que Bildt habría hecho esos comentarios sobre Santos aquí ( here ).

El comunicado oficial sobre la entrega del Premio Nobel de la Paz a Santos, que en realidad fue en 2016, no en 2017, es visible aquí ( here ). Según la página web de la institución que realiza ese reconocimiento, "aunque no es un requerimiento, todos los miembros del comité han sido nacionales noruegos" aquí ( here ).

El propio Bildt fue consultado en Twitter por una usuaria en español sobre la falsa publicación y respondió "Todo mal en todos los sentidos. Los Premios de la Paz se otorgan en Noruega, no en Suecia. Los premios científicos se otorgan en Suecia" aquí ( here ). Otro usuario le preguntó en inglés y reiteró su postura, aunque con más vehemencia y ofreciendo más detalles: "Esto, por supuesto, es pura basura desinformada. El Premio Nobel de la Paz se otorga en Noruega, no en Suecia. Suecia no tiene nada que ver con eso. Los premios de ciencia y literatura se otorgan en Suecia".

En el apartado de "preguntas frecuentes" de la web del Premio Nobel se especifica que el galardón en la categoría de la Paz lo otorga un comité noruego, mientras que el de Literatura, Física, Química y Economía lo concede la Academia Sueca aquí ( here ). La distinción en Psicología o Medicina la entrega el Instituto Karolinska sueco aquí ( ki.se/en ).

En la trayectoria profesional y política del exprimer ministro noruego que publica la página de conferenciantes internacionales Celebrity Speakers Associates no hay ninguna referencia a su posible participación como jurada del Premio Nobel de la Paz aquí ( here ).

VEREDICTO

Falso. Exprimer ministro sueco Carl Bildt no dijo que la entrega del Nobel de la paz a expresidente colombiano Juan Manuel Santos hubiera sido un error histórico.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check.