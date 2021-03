Fact Check-Publicaciones presentan recomendación de uso de cubrebocas de la OMS de marzo 2020, no la actual

10 mar (Reuters) - Varios usuarios en Facebook publicaron a principios de marzo 2021 la información de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había comunicado que el uso de mascarillas solo es indispensable ahora entre personas enfermas, suavizando las recomendaciones que el organismo ha dado desde hace meses sobre la necesidad de que todo el mundo emplee ese utensilio si no puede mantener la distancia de seguridad. Para sostener esa versión, las publicaciones usaron en realidad una captura de pantalla y un video del primer trimestre de 2020, cuando al inicio de la pandemia del coronavirus la OMS no había planteado las restricciones que luego sugirió.

Una publicación del 4 de marzo 2021 adjuntó una imagen del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y sobre ella el titular “OMS DICE LAS MASCARILLAS SOLO DEBEN USARLA (sic) PERSONAS ENFERMAS” aquí (here). Otra del 1 de marzo 2021, que ha sido 150 veces compartida, usa el mismo título y una captura de pantalla de un programa informativo de televisión aquí (here).

La segunda tiene un enlace un video subido a la plataforma Rumble aquí (here).

Las imágenes, de casi dos minutos de duración, fueron subidas a esa página web por una cuenta denominada “Chilenosxlaverdadxv”. En ellas se observa a un conductor del canal de noticias 24 Horas de Televisión Nacional de Chile entrevistando al representante de la OMS/OPS (Organización Panamericana de la Salud) en la nación sudamericana, Fernando Leanes. “No es necesario que todos usemos mascarillas. Tiene que usar mascarillas las personas enfermas para evitar contagiar a otras personas, el personal de salud (…) y también quienes cuidan a un enfermo en la casa”, afirma Leanes en el minuto 0:18. En el minuto 1:19 el video presenta a Tedros hablando en una conferencia sobre la misma cuestión. “En la comunidad recomendamos el uso de máscaras médicas a las personas que están enfermas y a aquellas que están cuidando a alguna persona en casa”, señala el director de la OMS.

Realizando una búsqueda de imagen inversa en internet es posible encontrar la materia prima con la que se editó el video. El fragmento que se incluyó de la entrevista a Leanes corresponde al noticiero de 24 Horas transmitido el 20 de marzo de 2020 aquí (here). Durante la conversación, el conductor le preguntó sobre varias inquietudes de los ciudadanos en torno a la entonces incipiente pandemia, entre ellas la consulta sobre las mascarillas. La respuesta del funcionario está en el minuto 3:06.

La parte en que aparece Tedros es de una comparecencia pública del director general de la OMS el 6 de abril de 2020 aquí (here). En el minuto 15:00 Tedros se refiere a la recomendación de que las mascarillas sean usadas solamente por personas enfermas o aquellas que las cuidan.

El consejo del titular de la OMS fue replicado por varios medios de comunicación aquel día en todo el mundo (aquí here , aquí here y aquí here ).

No fue hasta el 5 de junio que el organismo cambió su política respecto al empleo de mascarillas, cuando aconsejó hacer uso de ellas en lugares en los que no era posible mantener la distancia de seguridad sanitaria con otras personas (aquí here , aquí here y aquí here ).

Actualmente la OMS sugiere el uso generalizado de mascarillas como parte de un paquete de medidas de prevención, pero sobre todo entre aquellas personas que sospechan haberse contagiado de coronavirus o esperan el resultado de una prueba de laboratorio sobre la posible infección, de acuerdo con su informe “Uso de mascarillas en el contexto del COVID-19” aquí (here).

Los Centros de Control y Prevención de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), en su “Guía para usar mascarillas”, realizan un planteamiento similar, haciendo hincapié en que la mascarilla sirve especialmente para proteger a las personas que están a nuestro alrededor, porque podemos ser asintomáticos e infectarlas sin saberlo aquí (here).

VEREDICTO

Parcialmente falso. OMS no ha dicho que el uso de mascarillas contra el coronavirus sea solo necesario entre personas enfermas: las publicaciones presentan en marzo 2021 recomendación de uso de cubrebocas de marzo 2020.

