Fact Check-Nombres de las variantes de la COVID-19 no están relacionados con ondas cerebrales

28 jul (Reuters) - Publicaciones en redes sociales que comparan el nombre de las variantes del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, con los nombres de las ondas cerebrales son engañosas.

La denominación de las variantes hace referencia al alfabeto griego, que es comúnmente utilizado como sistema de nomenclatura en otros campos, como el matemático y la astronomía. La Organización Mundial de la Salud (OMS) optó por utilizarlo para evitar la estigmatización del lugar donde se identificó a la variante.

Una publicación en Facebook asevera que la variante Delta tiene ese nombre por estar relacionada con la actividad cerebral durante el sueño por lo que “tienes que estar completamente dormido para creerlo” ( here ). Otras sugieren que las variantes, por compartir el nombre con las ondas cerebrales, estarían relacionadas con fenómenos magnéticos, nanotecnología y la actividad eléctrica en el cerebro: ( here , here ).

Reuters ya ha desmentido publicaciones similares en inglés: ( here ).

VARIANTES DEL CORONAVIRUS

El 31 de marzo, la OMS asignó el nombre de las letras del alfabeto griego para las variantes del coronavirus. Además de poder nombrarlas más fácilmente, una de las finalidades era evitar la estigmatización y discriminación que pudiera resultar de asociarles con los lugares donde se les identificó ( here ).

Este cambio también llegó luego de críticas por las complicadas denominaciones utilizadas para la variante identificada en Sudáfrica como B.1.351, 501Y.V2 y 20H / 501Y.V2. Es así que las variantes hasta entonces conocidas del Reino Unido, Sudáfrica, Brasil e India fueron nombradas como las letras griegas Alpha, Beta, Gamma y Delta, respectivamente ( here ).

De acuerdo con la OMS, todos los virus cambian con el paso del tiempo y la mayoría de estos cambios tienen pocos o nulos efectos; pero existen otros que pueden influir en su capacidad de propagación, gravedad de la enfermedad asociada o efectividad de las vacunas. Esas variantes son denominadas de preocupación, como las arriba mencionadas, y de interés (VOC y VOI por sus siglas en inglés, respectivamente). Los parámetros establecidos por la OMS para la clasificación de este tipo de variantes les otorga una letra del alfabeto griego (más información: here ).

ONDAS CEREBRALES

El campo de la medicina y otras áreas adjuntas utilizan también el alfabeto griego para denominar el intercambio de información entre células del sistema nervioso, el cual se da por medio de corrientes eléctricas, como explica el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ( here ). Para fines clínicos se identifican básicamente cinco tipos de ondas: Alfa, Beta, Theta, Delta y Gamma.

De acuerdo con la revista Scientific American y el medio Healthline, las ondas Alfa corresponden con un estado en reposo, por ejemplo, después de realizar una tarea o a la hora de meditar; mientras que las Beta se producen cuando el cerebro está activo o en alerta y las Gamma mientras se está concentrado o en la resolución de un problema. Por su parte, las ondas Theta ocurren en momentos de sueño muy ligeros o en profunda relajación a diferencia de las Delta, que aparecen fases profundas del sueño ( here , here ).

Las letras del alfabeto griego también se utilizan como sistema de nomenclatura en las matemáticas ( here ) y en la astronomía ( here ).

Reuters ha desmentido también la relación de las vacunas anti-COVID o las pruebas para la detección de la enfermedad y la nanotecnología o el magnetismo: ( here , here , here , here ).

VEREDICTO

Engañoso. No hay relación entre los nombres de las variantes del SARS-CoV-2 y las denominaciones de las ondas cerebrales, más allá del uso del alfabeto griego como sistema de nomenclatura.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí: ( here ) .