Fact Check-Oprah Winfrey no está en arresto domiciliario durante entrevista

En redes sociales circulan imágenes de la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey durante su entrevista al príncipe Enrique de Inglaterra y su esposa Meghan, duquesa de Sussex. Algunos usuarios, señalando el pie derecho de la presentadora, afirman que Winfrey porta un "monitor de tobillo" o que está en "arresto domiciliario". Esto es falso.

Ejemplos de publicaciones con esta declaración pueden verse en Twitter ( here ) y en Facebook ( here ). Una publicación dice: “La presentadora de TV... Oprah Winfrey. Fijate en su bota, lleva el brazalete por arresto domiciliario. Ya sabes por qué.”

Reuters previamente desmintió afirmaciones similares en redes sociales sobre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden ( here ) Ellen DeGeneres y la misma Winfrey ( here ).

Publicaciones con esta declaración posiblemente están relacionadas con la infundada teoría de conspiración QAnon, que atribuye a Trump una cruzada secreta para derrocar a una supuesta red de depredadores sexuales compuesta por prominentes demócratas, estrellas de Hollywood y el llamado “Estado Profundo” ( here , here ).

Un video de la entrevista completa puede verse en CBS aquí ( here ). El tobillo derecho de Winfrey puede verse en varios puntos del video, como 33:00, 35:20 y 42:25. También puede verse en este video de HuffPost UK sobre la entrevista ( youtu.be/0SJjIa4JSKc?t=16, youtu.be/0SJjIa4JSKc?t=30 , youtu.be/0SJjIa4JSKc?t=13 ). Sin embargo, las imágenes no muestran un monitor de tobillo. En realidad, lo que las publicaciones en redes sociales señalan parecen ser arrugas en las botas de la presentadora.

Reuters no encontró ninguna evidencia que respalde la declaración de que Winfrey está en “arresto domiciliario”. El arresto de Winfrey, una figura pública, habría sido reportado ampliamente por distintos medios de comunicación. Además, la presentadora ha viajado a una serie de locaciones, incluidos la casa del príncipe Enrique y Meghan en Montecito, California, donde se llevó acabo la entrevista según reportó la publicación Architectural Digest ( here )

El 17 de marzo de 2020, en respuesta a las falsas acusaciones relacionadas a QAnon, Winfrey publicó en Twitter: “Acabo de recibir una llamada telefónica que dice que mi nombre es tendencia", escribió. “Y ser molestado por algo horriblemente FALSO. No es verdad. No he sido allanada ni arrestada. Simplemente me estoy desinfectando y auto distanciando con el resto del mundo. Manténganse a salvo todos” ( here )

Reuters desmintió publicaciones en inglés con esta misma declaración aquí ( here ).

VEREDICTO

Falso. Imágenes no muestran a Oprah Winfrey portando un “monitor de tobillo”, la presentadora no está en arresto domiciliario.

