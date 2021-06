Fact Check-Cantante de reggaetón Ozuna, víctima de publicaciones falsas en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, 4 jun (Reuters) - Varias publicaciones en Facebook aseguraron que el cantante de reggaetón puertorriqueño Ozuna ha fallecido. Sin embargo, se trata de un bulo, pues ningún medio ha informado sobre su muerte y hace pocos días publicó en redes sociales un video con su último trabajo.

Algunas de las publicaciones, aparecidas en abril y mayo, son visibles aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ).

"¡El mundo de la musica (sic) se viste de luto! Confirman oficialmente la muerte de #Ozuna en un accidente de auto hace solo minutos... Mira los detalles tocando en el texto azul cutt.ly/Ozzuna_EPD", señala uno de los textos que acompaña un montaje fotográfico con una imagen de Ozuna, un crespón negro y el año de su nacimiento (1992) y de la falsa muerte (2021), junto al mensaje "Descansa en paz". Todas las publicaciones incluyen el mismo texto y cada un enlace diferente que conduce a páginas donde no aparece el contenido de la falsa noticia.

Ningún medio de comunicación compartió en los últimos días la noticia sobre el supuesto deceso del artista, cuyo nombre completo es Juan Carlos Ozuna Rosado. Nacido el 13 de marzo de 1992 en San Juan, capital de Puerto Rico, Ozuna ha colaborado con artistas como Selena Gómez, J Balbin, Cardi B o Wisin & Yandel, según el sitio de internet sobre la industria musical CMTV de Argentina ( here ).

En 2019 se convirtió en el músico en ganar mayor número de galardones, 11, en la historia de la gala de los Billboard Latin Music Awards, que se celebraron en Las Vegas, Estados Unidos aquí ( here ).

La última publicación de Ozuna en Facebook es del 31 de mayo, después de que salieran casi todas las falsas informaciones sobre su fallecimiento. En ella presenta el video de su más reciente tema, "Tiempo". "Me puse a dedicarte TIEMPO orcd.co/ozunatiempo", informa aquí ( here ).

Dos días antes, el cantante había publicado un mensaje en Twitter: "Uno tiene que amar a los que llaman por WhatsApp" aquí ( here ).

Los representantes de Ozuna no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

VEREDICTO

Falso. Ozuna, el cantante de reggaetón puertorriqueño, no ha muerto. Las publicaciones que anuncian su fallecimiento son falsas noticias en línea.

