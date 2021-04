Fact Check-Video no muestra a candidatos políticos mexicanos recibiendo cubetadas de agua, fue grabado en Ecuador

30 abr (Reuters) - En plena campaña para las elecciones más grandes en la historia de México, varios usuarios en redes sociales alegan que un video muestra a candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) en una caravana de camionetas recibiendo cubetadas de agua. Esto es falso: el clip en cuestión fue grabado en Ecuador y circula desde al menos 2019.

Algunas publicaciones sugieren que el contenido fue grabado en el estado mexicano de Chiapas. “Cubetazo al PAN será igual el día de la elección” o “A cubetazos de agua reciben a los candidatos del PAN en Chiapas ¿No que el pueblo los quería?” se puede leer en las publicaciones: ( here , here , here , here , here ). El contenido también puede verse en YouTube aquí: ( here , here ).

Entre la marca de tiempo 0:07 y 0:13 del video es posible apreciar una pared de color amarillo donde se distinguen las palabras “Marcia Celi” y el número 6 en color rojo. Una búsqueda en Google con los términos “marcia celi 6” reveló una página de Facebook donde este nombre corresponde con la actual vicealcaldesa del cantón (municipio) de Balao, en Ecuador ( here , here ). Los colores utilizados en la barda corresponden con la propaganda que se muestra en las fotografías subidas entre enero y febrero de 2019 en la página antes mencionada. Algunos ejemplos pueden verse aquí: ( here , here , here ).

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, el periodo de campaña para los comicios de 2019 fue del 5 de febrero al 21 de marzo de 2019: ( here ). La toma de posesión de las autoridades electas de Balao se realizó el 14 de mayo de 2019, de acuerdo a un video publicado en la página de Facebook de la Alcaldía de Balao: ( here ).

Con esta información, una búsqueda con los términos “Balao jóvenes agua” en Google muestra que el mismo video, con mejor calidad, fue publicado en Facebook en marzo de 2019: ( here ). La descripción en la publicación explica que las imágenes fueron capturadas durante la celebración de un carnaval en la región, y las personas en los vehículos que reciben las cubetas de agua son candidatos del partido CREO, denominados como Lista 21.

Los banderines con la leyenda "21", que se observan alrededor del minuto 0:13, son similares a los que pueden ser encontrados en fotografías publicadas en la página de Facebook de CREO Balao durante la campaña de 2019 aquí: ( here , here , here ).

Reuters no encontró registro de que un evento similar al descrito haya pasado en México recientemente.

Chiapas, el estado al sur de México, tendrá elecciones el 6 de junio de 2021 para múltiples cargos entre las que destacan 123 presidencias municipales, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral: ( here ).

VEREDICTO

Falso. El video fue grabado en Balao, Ecuador y circula en redes sociales desde, al menos, marzo de 2019.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check.