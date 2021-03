Fact Check-Foto del Papa Francisco tocando de forma inapropiada a modelo argentina es alteración de una imagen antigua

10 mar (Reuters) - Una instantánea del papa Francisco en la que se le ve colocando una mano de forma inapropiada sobre el trasero de una modelo argentina, mientras se tomaban una fotografía de grupo, fue compartida por un usuario en Facebook con un comentario jocoso. La instantánea ha sido alterada, como es posible comprobar al cotejarla con la original, que se tomó en 2014.

“Háblame, Jesús”, reza el mensaje que acompaña el montaje fotográfico aquí (here). La publicación, del día 5 de marzo, parece tener un cariz satírico más que engañoso. La mayoría de la veintena de comentarios en torno a la información fueron jocosos o burlescos y solo algunos usuarios mostraron incredulidad, como si creyeran que la imagen era cierta.

La publicación, que fue compartida casi medio millar de veces, es en realidad producto de la manipulación de una instantánea tomada en septiembre 2014 durante un encuentro del pontífice argentino con sus compatriotas, el futbolista Mauro Icardi y su esposa Wanda Nara, en una recepción con motivo de un partido de fútbol altruista organizado por el Vaticano y una fundación. La imagen original fue publicada entonces por el diario del país sudamericano La Nación aquí (here), mientras otros medios de comunicación argentinos se hicieron eco del suceso aquí (here) y aquí (here), utilizando una fotografía del mismo momento subida a su cuenta de Instagram por Nara aquí (here).

No es la primera vez que aparece en Facebook el montaje fotográfico. Ya en 2020 otro usuario publicó la misma imagen alterada aquí (here).

Es más, en 2016, una página web italiana dedicada a desmentir bulos en internet y en las redes sociales que se llama Le Bufale Della Rete ya denunció la aparición de la foto alterada y la atribuyó a una broma que circulaba en el mundo digital aquí (here).

En el caso de la última publicación en Facebook que motivó esta verificación de Reuters, la sátira tiene un componente controvertido pues la imagen añadida al montaje fotográfico en la que aparece el cantante de rancheras mexicano Vicente Fernández ha sido recortada y la original corresponde a una ocasión en la que el artista fue fotografiado tocando un pecho a una mujer, lo que desató una fuerte polémica en su país aquí (here), aquí (here), aquí (here).

VEREDICTO

Alterada. Alteran imagen antigua del Papa Francisco para que parezca que tocó de forma inapropiada a modelo argentina en un acto público.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí (here).