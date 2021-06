Fact Check-Las pruebas PCR no dejan en el cuerpo elementos que provoquen la atracción de los imanes

29 jun (Reuters) - Videos que registran cómo un imán se queda pegado en la parte superior de la nariz fueron subidos a redes sociales como supuesta evidencia de un efecto magnético en el rostro; algunas de las personas en las grabaciones sugieren que es el resultado de haberse sometido una prueba PCR para la detección de la COVID-19.

Uno de estos testimonios sugiere que “te meten nanotecnología con el PCR” y ha superado las 28 mil reproducciones en Facebook: ( here ). “Nan0partículas electr0magnéticas en la nariz, luego del PCR 'SE LE PEGAN LOS lMANES CON UN TEST PCR!!!!!!!!!!!!'" ( here ), se lee en otra publicación, cuyo video en YouTube ha superado las 2 mil reproducciones: ( here ).

Consultada por Reuters vía correo electrónico, la doctora María Ester Brandan, investigadora del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y comisionada de la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación (ICRU, por sus siglas en inglés) ( www.fisica.unam.mx/~brandan/ ), precisó que los videos demuestran cómo se pegan dos superficies lisas, pero esto no significa que estas estén “magnetizadas”. Brandan agregó que no se lograría el mismo efecto observado en los videos sobre una piel con vello o cubierta con talco.

EL HISOPO NO INTRODUCE “NANOPARTÍCULAS ELECTROMAGNÉTICAS”

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) y la Secretaría de Salud de México explican respectivamente aquí ( here ) y aquí (página 44 here ) que los hisopos utilizados para la recolección de muestras deben estar hechos de fibra sintética con varilla de plástico o alambre. La Secretaría de Salud de México especifica que la punta del hisopo debe ser de rayón, dacrón o nylon.

Gustavo Ortega Lule, maestro en investigación biomédica básica y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM ( here ) negó que alguno de los materiales con que están hechos los hisopos transfiriera elementos capaces de atraer imanes en alguna parte del rostro o cuerpo. “Y aunque así fuera, los elementos se desplazarían, por efecto del moco. Los vídeos muestran personas después de meses de realizar el PCR”, agregó vía correo electrónico a Reuters.

Los expertos médicos de Meedan Health Desk coinciden que en los hisopos para las pruebas PCR no se utiliza ninguna sustancia magnética conocida; además que su uso no es nuevo y se ha utilizado durante décadas para detectar virus y bacterias: ( here ).

En mayo, Reuters desmintió videos donde falsamente se argumenta que las vacunas contra la COVID-19 contienen metales o microchips y, supuestamente, hacen magnéticas a las personas en el lugar de la inyección. Entonces, el profesor Michael Coey de la Facultad de Física del Trinity College de Dublín ( here ) comentó vía correo electrónico que se necesitaría aproximadamente de un gramo de hierro para sostener y atraer un imán permanentemente en el lugar de la inyección; algo que podría “sentirse fácilmente” si estuviera ahí ( here ).

Brandan coincidió en que no es posible administrar la cantidad suficiente de material que reaccione al magnetismo por medio de una prueba PCR o por medio de una vacuna, como la anti-COVID.

No es la primera vez que las pruebas de detección que utilizan PCR son objeto de información falsa, Reuters ha desmentido contenido en redes sociales al respecto: ( here , here ). También desmintió que los ingredientes de las vacunas generen un campo electromagnético en el lugar donde se aplica: ( here ).

VEREDICTO

Falso. Las pruebas PCR para la detección de la COVID-19 no dejan en el cuerpo humano elementos que puedan reaccionar al magnetismo, explicaron expertos a Reuters. Los videos muestran cómo se pegan dos superficies planas, pero esto no significa que el área del cuerpo esté “magnetizada”.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .