Fact Check-No hay evidencia de que Peña Nieto tuiteara sobre el accidente de la línea 12 del metro

13 may (Reuters) - Usuarios en redes sociales han compartido una captura de pantalla que,supuestamente muestra un tuit enviado desde la cuenta oficial del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto en respuesta al fatal accidente del 3 de mayo del 2021, de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que causó la muerte de al menos 26 personas. Esto es falso: el político no se ha pronunciado al respecto y el tuit parece haber sido fabricado.

Ejemplos de publicaciones pueden verse aquí ( here , here , here ).

El contenido, aparentemente publicado el 3 de mayo del 2021 a las 11:54 por la cuenta oficial @EPN se lee: “En mi gobierno fui acusado de tirano por la investigación de la línea 12. El tiempo de nuevo me da la razón. El canciller @m_ebrard debe de responder por los muertos y heridos. Es un momento decisivo para el presidente @lopezobrador_ “

Aunque algunos usuarios expresan incredulidad de que el contenido sea real, otros parecen creer que se trata de un tuit auténtico. Con comentarios como: “Nunca pensé darle me gusta a algo que dijera el copetes pero Buen (sic) dicho” y “Hasta Peña, acuso (sic) directamente”

Una búsqueda avanzada del término “Línea 12” en su cuenta verificada de Twitter no devolvió ningún resultado ( bit.ly/3brSpG9 ).

Al la fecha de publicación de este artículo, el tuit más reciente visible en su perfil data de marzo 17 ( here ) , cuando mandó sus condolencias al exlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, por el fallecimiento de su esposa Sylvia Beltrones.

Reuters tampoco encontró evidencia de que el político haya hecho públicamente esta o una declaración similar sobre el accidente del metro; una búsqueda en Google de la frase no reveló resultados relevantes. Una declaración de este tipo, por parte del político, habría sido reportada por los medios. Al 13 de mayo del 2021, Peña Nieto no ha comentado públicamente sobre lo sucedido.

Como explicó Reuters previamente aquí ( here ), Peña Nieto ha tenido una actividad mínima en esa red social, desde que dejó la presidencia a finales de 2018; la mayoría para dar el pésame a los familiares de algún conocido o personaje de la vida pública de México que ha fallecido (aquí: here y aquí: here ).

VEREDICTO

Falso. No hay evidencia de que Peña Nieto tuiteara sobre el accidente de la línea 12 del metro.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .