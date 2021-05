Fact Check-Modificación de la Ley del Seguro Social en diciembre 2020 no eliminó pensiones a trabajadores

7 may (Reuters) - De cara a los comicios electorales más grandes en la historia de México, usuarios en redes sociales aseguran que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) modificaron la Ley del Seguro Social con el fin de no entregarle pensión a los “nuevos trabajadores”. Esto es falso.

“Mayores de 18 años, sólo acuérdense que el PRI y el PAN modificó la Ley del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) para que los nuevos trabajadores no tengan pensión” puede leerse en una imagen que ha sido compartida más de 19,000 veces en Facebook aquí:( here , here , here , here ).

Las modificaciones más recientes a la Ley del Seguro Social referentes a la pensión de los trabajadores se originaron en una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentada al Congreso General en septiembre de 2020 ( here ). La página cuatro de la Gaceta Parlamentaria sobre el dictamen explica que también contempló reformas a Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro ( here ).

Estos cambios en la Ley del Seguro Social, aprobados en diciembre de 2020, disminuyeron el tiempo de cotización de los trabajadores ante el IMSS (de 1,250 a 1,000 semanas) e incrementaron la aportación que, a partir del 2023, el empleador hace a la cuenta del retiro del empleado (del 6.5% al 15%). Más información aquí: ( here ).

La iniciativa obtuvo el voto a favor de manera unánime en el Senado el 9 de diciembre ( here ).

El texto vigente de la Ley del Seguro Social data del 23 de abril de 2021 y cuenta únicamente con reformas en materia de subcontratación laboral, mejor conocido como outsourcing ( here ); puede consultarse más información aquí: ( here , here , here ).

Los artículos 154, 162, y 170 de dicha ley mencionan entre los requisitos para obtener una pensión: tener al menos 60 años y contar con un mínimo de 1,000 semanas laborales cotizadas ante el IMSS. No se contempla la eliminación de la pensión a los trabajadores, ni se hace mención de consideraciones distintas para “nuevos trabajadores”.

Contactadas por Reuters vía WhatsApp, Rosa Elena Sánchez, subsecretaria de Información del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y Laura Vega, directora de Información del CEN del PAN, dijeron que la acusación sobre la eliminación de pensiones es falsa.

“En la iniciativa que se presentó el 9 de diciembre, y que no tiene nada que ver con quitar pensiones, el PRI votó en lo general a favor”, agregó Sánchez.

VEREDICTO

Falso. La más reciente reforma a la Ley del Seguro Social en materia de pensiones, aprobada en diciembre de 2020 con voto a favor de manera unánime en el Senado, no contempla la eliminación de pensiones ni consideraciones distintas para “nuevos trabajadores”.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .