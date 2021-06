Fact Check-La imagen de un perro esperando a su dueño afuera de una mina no es de un accidente reciente al norte de México, es antigua

25 jun (Reuters) - En redes sociales, usuarios han difundido una fotografía de un perro que está sentado afuera de un túnel. En las publicaciones, se asegura que la mascota está esperando a su dueño, supuestamente uno de los siete trabajadores que fallecieron en un reciente accidente en una mina en el estado mexicano de Coahuila. Sin embargo, la imagen no es del colapso ocurrido el pasado 4 de junio: circula en internet, al menos, desde 2016.

“En el accidente ocurrido en Múzquiz, Coahuila, hubo mucha gente en días pasado apoyando las labores de rescate, desgraciadamente perdieron la vida siete mineros. […] Ahora ya se fueron todas las personas, pero este perrito no entiende que su amigo humano falleció y él sigue esperando a que salga de la mina”, se lee en las publicaciones con información imprecisa. Uno de estos contenidos ha sido compartido más de 2.000 veces en Facebook ( here ), ( here ), ( here ).

Las fotografías sobre el perro que mira fijamente hacia adentro del túnel de acceso, con las historias sobre su supuesto dueño, han sido divulgadas también por usuarios en Twitter ( here ), ( here ), ( here ).

A inicios de junio, una mina de carbón colapsó en el municipio de Múzquiz, en el norte de México. En su interior, quedaron atrapados siete trabajadores que perdieron la vida tras el accidente. Sus cadáveres terminaron de ser recuperados por las autoridades el 11 de junio ( here ).

Uno de los fallecidos fue identificado como Leopoldo Méndez, quien es descrito como el supuesto dueño del perro que espera afuera de la mina, según las publicaciones ( here ).

LA FOTOGRAFÍA

Reuters realizó una búsqueda inversa de imágenes en Google y encontró que la misma fotografía fue compartida en una página de Facebook en marzo de 2017( here ).

Este tema también fue verificado por la agencia de noticias francesa AFP. El medio ubicó la fotografía en la página de Facebook Legión Minera Perú, publicada en octubre de 2016. De acuerdo con su artículo, consultaron a uno de los antiguos administradores del sitio, quien detalló que desconocía el origen de la imagen que se ha viralizado en los últimos días ( here ). Las postales halladas en la red social pueden verse aquí: ( here ), ( here ).

El origen de la fotografía y el lugar que retrata tampoco pudieron ser identificado por Reuters.

OTRO PERRO QUE EXTRAÑA A SU DUEÑO

Aunque el perro que aparece en la fotografía a la espera de su amo no se corresponde con el caso señalado, medios mexicanos han informado que otra mascota sí ha aguardado a su dueño, uno de los siete trabajadores que falleció en el colapso de la mina de Múzquiz, según el testimonio de sus familiares.

El medio regional 15 Sabinas, que informa sobre la industria minera en la zona, publicó un video con la historia del can Cuchufleto, que aguarda el regreso de su amo Gonzalo Cruz. La viuda del minero, Sandra Idalia Briseño, relató que el perro permaneció días sin despegarse de la boca de los túneles: “Él rascaba. Estaba aferrado porque sabía que ahí estaba mi esposo”, comentó la mujer, en una entrevista. El reportaje se puede ver aquí del minuto 30 al 33 ( here ).

El canal de televisión mexicano Televisa entrevistó a Briseño, y a su hija, días después ( here ). En el material, se observa a Cuchufleto en las inmediaciones del exterior del lugar, pero no en el acceso de la mina. Además, en ambos videos se puede ver que tiene el pelaje de color café más oscuro que el perro que aparece en las imágenes.

VEREDICTO

Falso. Esta fotografía circula, al menos, desde el 2016 en Facebook. De acuerdo con reportes de medios mexicanos, la mascota de uno de los siete trabajadores que fallecieron a causa del colapso en una mina en Coahuila sí aguardó por su dueño cerca de la zona del accidente.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ).