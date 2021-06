Fact Check-Historia sobre el pescador que se hizo amigo de un tiburón es una broma de una revista en 2006

CIUDAD DE MÉXICO, 25 jun (Reuters) - Usuarios de las redes sociales compartieron la supuesta historia sobre un pescador y un tiburón que se hicieron buenos amigos después de que el hombre salvara la vida al escualo. La historia se publicó en una revista francesa en 2006 como algo gracioso e inventado para el Dia de las Bromas que se celebra cada mes de abril en varios países del mundo y es similar al Día de los Inocentes conmemorado en diciembre en las culturas latinas.

Un ejemplo de la publicación, del 10 de junio, es visible

Según esas informaciones un pescador profesional australiano llamado Arnold Pointer salvó la vida de un gran tiburón blanco hembra después de que resultara atrapada en su red de pesca y la bautizó Cindy. Pointer supuestamente relató que ahora tiene un problema: el escualo lo sigue a todas partes. “Cuando paro el bote ella viene a mí, da vuelta sobre su costado y me permite acariciarla, ella emite gruñidos, entorna los ojos, y mueve sus aletas de felicidad...”, narró el pescador, de acuerdo con la citada publicación.

La historia va acompañada de varias fotografías de un hombre en el borde una embarcación acariciando a un gigantesco tiburón que saca la cabeza juguetonamente junto al barco.

Según el sitio de blogs Our Planet, el relato formó parte de una inocentada en la edición de abril de 2006 de Le Magazine des Voyages de Peche, una revista de pesca francesa.

La información ha sido desacreditada anteriormente por Reuters en inglés y por varios verificadores de datos, incluyendo Snopes y Truth or Fiction (Verdad o Ficción).

Snopes señala que una de las fotografías procede del sitio web de White Shark Trust, una organización de investigación y conservación con sede en Sudáfrica. Imágenes similares que muestran al mismo hombre que aparece en esas informaciones en las redes sociales con un tiburón se pueden ver en la mitad inferior de la página. El hombre lleva el mismo polo azul, lentes de sol y gorra deportiva blanca con el mismo logo. La galería muestra una expedición de investigación en la que el equipo se topó con dos tiburones alrededor del barco. "Observamos ocho tiburones en una hora y luego jugamos con dos de estos tiburones durante un par de horas más".

Un video de una presentación de diapositivas publicado en YouTube en 2008 cuenta la misma historia y muestra una serie de fotografías, incluidas dos usadas para las falsas publicaciones en Facebook.

El fotógrafo Thomas P. Peschak desenmascaró el engaño en su sitio web. El video de YouTube también incluye una de las fotografías de Peschak, aproximadamente a los 30 segundos. La imagen muestra un tiburón detrás de un hombre en un kayak amarillo. La foto de Peschak también es de una expedición con White Shark Trust en Sudáfrica. Explica que esa instantánea obtuvo mucha atención y volvió a cobrar relevancia en el video de presentación de diapositivas con la historia del pescador del Día de las Bromas de Le Magazine des Voyages de Peche.

Peschak detalla que su fotografía se usó en muchos otros reportes engañosos, incluido el tiburón que se retocó en las calles inundadas de Puerto Rico después del huracán Irene y las calles inundadas de Nueva Jersey o de Houston tras el huracán Sandy.

VEREDICTO

Falso. El relato sobre el pescador que se hizo amigo de un tiburón es en realidad una inocentada publicada en una revista francesa en 2006.

