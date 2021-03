Fact Check-Los nombres de Pfizer y AstraZeneca no tienen un origen diabólico

26 mar (Reuters) - Usuarios en redes sociales compartieron imágenes con el fin de explicar el origen del nombre de dos farmacéuticas: Pfizer y AstraZeneca. Estas dos compañías se encargan actualmente de producir vacunas contra el COVID-19 (BNT162b2 y AZD1222, respectivamente). Aunado a los casos registrados de efectos secundarios por la inoculación, estas publicaciones aseguran que el nombre de estas empresas tiene un origen diabólico. Ambas afirmaciones son falsas.

Las publicaciones intentan demostrar que Pfizer significa ‘Luzifer’ (SIC); asimismo, del latín al español, AstraZeneca se traduce como “es decir, matar estrellas” (SIC). El contenido (aquí here ), (aquí here ) y (aquí here ) fue compartido desde el 16 de marzo de 2021; juntas superan los 200 compartidos.

PFIZER

De acuerdo con la Enciclopedia Británica (aquí here ), Pfizer fue fundada en 1849 en Nueva York, Estados Unidos. En aquel entonces, la compañía llevaba el nombre de uno de sus fundadores: Charles Pfizer & Company. Es del apellido del inmigrante, químico y emprendedor alemán que la compañía conserva el nombre hoy en día.

Aunque no es posible rastrear con exactitud el origen o el significado de dicho apellido, sí es posible encontrarlo en registros de censos poblacionales de Estados Unidos desde la década de los 1800. Así lo informa el sitio Ancestry, servicio que investiga y recopila información sobre árboles genealógicos (aquí here ).

Las publicaciones sugieren separar la P, primera letra del apellido Pfizer, para obtener la palabra “Luz” (por P ser la sigla del elemento fosforo, cuyo nombre proviene del griego para “luz”) y cambiar el orden de algunas letras restantes (fizer a zifer) para formar ‘Luzifer’ (SIC). Sin embargo, esto es engañoso: usan errores de ortografía y no consideran que el nombre de la farmacéutica proviene de un nombre familiar.

ASTRAZENECA

Por su parte, sí es verdad que la traducción del latín de “Astra ze neca” (SIC) al español resulta “Es decir, matar estrellas” (aquí here ). Sin embargo, esto corresponde más con una coincidencia pues el nombre de la compañía es una combinación.

AstraZeneca es una farmacéutica creada en 1999 producto de la fusión de dos empresas anteriores: la sueca Astra AB (fundada en 1913) y la británica Zeneca Group (1993). Así lo reporta una línea del tiempo en la página de la compañía (aquí here ). La sede de esta sociedad se encuentra actualmente en Cambridge, Reino Unido.

En 2019, la cuenta global y oficial de la compañía en Twitter explicó que la palabra Astra tiene su origen en la palabra griega “astron” que significa “una estrella” (aquí here ). Las letras AB corresponden a la palabra sueca 'Aktiebolag', que es el término utilizado para referirse a una sociedad anónima, según el servicio de asesoría empresarial Global Corporate Services (aquí here ).

Por su parte, en aquella explicación de Twitter, AstraZeneca precisó también que Zeneca es una palabra inventada. En aquel entonces, le encargaron a una agencia encontrar un nombre con tres condiciones: la letra inicial debía ser la primera o la última del alfabeto, no debía superar las tres sílabas y no significara nada ofensivo en ninguna lengua (aquí here ).

VEREDICTO

Falso. Los nombres de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca no tienen un origen o significado diabólico. En el primer caso es el apellido de uno de sus fundadores y en el segundo es la combinación de dos empresas antes creadas.

