Fact Check-Video no muestra bolígrafo que autoridad electoral mexicana entregará a funcionarios de casilla

28 may (Reuters) - A pocos días de las elecciones más grandes en la historia de México, usuarios en redes sociales compartieron un video donde una mujer, que anteriormente se ha identificado como funcionaria de casilla, asegura que el Instituto Nacional Electoral (INE) le entregó un bolígrafo cuya tinta se borra al entrar en contacto con el fuego. El bolígrafo, explica la mujer, le habría sido dado durante una capacitación.

Aunque Reuters no pudo comprobar esto de forma independiente, la sugerencia que hace en el video es engañosa. De acuerdo con el INE, la autoridad no proporciona bolígrafos durante las capacitaciones, además un vocero precisó que la entrega de material a funcionarios, que incluye un bolígrafo distinto, será partir del próximo lunes 31 de mayo.

“Se viraliza video donde mujer muestra que la tinta de las plumas que entrega el INE se borra. Pide al país que cada quien se lleve su pluma para que no se cometa un FRAUDE”, escribe una de las publicaciones en Facebook donde este video ya ha superado las 36 mil reproducciones: ( here ). Otros ejemplos pueden verse aquí: ( here , here , here , here , here , here ).

El video fue publicado el 25 de mayo en Twitter por la usuaria @pao_maldonado ( here ), quien ha dicho que será funcionaria de casilla en otras publicaciones ( here , here ). Contactada por Reuters, la autora mantuvo que la pluma mostrada en el video le fue proporcionada en una capacitación, aunque no proporcionó pruebas de ello. Sin embargo, aceptó que los materiales para el 6 de junio "vienen en los paquetes electorales y son diferentes a los que se usan en los simulacros".

Ese mismo día, en un comunicado sobre este video, el INE desmintió que haya entregado plumas para la capacitación de funcionarias y funcionarios de casilla; éstas se distribuyen cinco días antes de la votación (planeadas para el 6 de junio de 2021) como parte de los paquetes electorales: ( here , here ). Asimismo, explicó que los bolígrafos que se repartirán son de tinta negra y no azul como la que se muestra en el video (puede verse el color del trazo alrededor del segundo 0:18 here ).

Sin embargo, el instituto hace la invitación tanto a las y los funcionarios de casilla como a los votantes a llevar su propio marcador o pluma el día de la votación. Para los votantes, el lNE precisa que estos marcadores “no deben ser de aceite ni de alto grosor” ( here ).

Consultado vía WhatsApp, un vocero de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE confirmó a Reuters que “aún no se ha entregado ningún tipo de material, las entregas empiezan el lunes” (31 de mayo) y precisó que los funcionarios utilizarán estas plumas “para llenar las actas y marcar las listas nominales de las personas que se presentan a votar”.

El material de capacitación del INE para funcionarios de casilla explica que las funciones de este personal el día de la jornada electoral va desde la instalación del mobiliario electoral, mantener el orden entre los votantes hasta llenar la documentación necesaria para el cierre de una casilla. ( here ).

Estas publicaciones en redes sociales, al igual que otras desmentidas por Reuters recientemente ( here , here ), replican la falsa y antigua narrativa de que el INE proporcionará a los votantes marcadores que se pueden borrar con el propósito de alterar el resultado de los comicios.

La autoridad electoral explica aquí ( here ) que los marcadores que distribuirán para que los votantes marquen su boleta están “fabricados con una cera especial que deja una huella que es imposible de eliminar y todo intento de borrado deja una enmendadura en la boleta”. Las especificaciones de estos marcadores pueden verse aquí here (ver el documento “compilado de anexos”, página 144).

Anteriormente Reuters verificó publicaciones que alegaban falsamente que el INE había entregado paquetes de boletas “incompletos” ( here ). Otras verificaciones relacionadas con los comicios electorales próximos pueden verse aquí: ( here , here , here , here , here ).

VEREDICTO

Falso. El INE aún no ha entregado bolígrafos a las y los capacitadores; el de tinta borrable que se muestra en este video no corresponde con el que se entregará en los días previos a la elección a ese personal para realizar sus funciones de casilla.

