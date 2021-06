Fact Check-Captura de pantalla con “nota” de Milenio fue fabricada

6 jun (Reuters) - Capturas de pantalla de una nota supuestamente publicada en la página web del diario mexicano Milenio fueron compartidas en Facebook como auténticas. No hay registro de la supuesta nota y un vocero de la publicación dijo a Reuters que el contenido es falso.

La publicación es visible aquí (here) y consiste de tres capturas: el titular, el cuerpo del texto y una toma general de todo el texto donde aparece la imagen destacada, conformada por algunos exfuncionarios y candidatos en las elecciones del 6 junio en el estado mexicano de Hidalgo.

La autoría del aparente escrito, de acuerdo con las capturas, es de Juan Fernando Orozco y fue publicada el 2 de junio de 2021 a las 12:15:04 (here). El contenido incluye errores de redacción, por ejemplo en el tercer párrafo, donde se observa una ce cedilla (here) entre dos palabras.

Reuters no encontró registro de que el medio mexicano haya publicado tal nota. Una búsqueda en Google con el titular no trajo resultados relevantes. Tampoco pudo encontrar que “Juan Fernando Orozco”, a quien se le atribuye el texto en las capturas de pantalla, haya firmado alguna nota para Milenio o para otro medio. Una búsqueda del nombre y el término “reportero” no trajo resultados relevantes.

Además, la única nota publicada por el medio en esa fecha y hora exacta fue escrita por Liliana Padilla y no trata sobre algún funcionario del estado de Hidalgo (here), lo que sugiere que se pudo haber utilizado este artículo como base para crear el montaje.

Víctor Hugo Michel, director de información en Milenio, dijo a Reuters que la nota es falsa. “No conozco a ningún reportero de ese nombre, además de que si la nota es de Hidalgo, tendría que estar firmada en ese estado y no en la Ciudad de México”, destacó vía mensaje de Twitter.

VEREDICTO

Falso. No hay registro de que Milenio haya publicado esta noticia. Un vocero del medio mexicano dijo a Reuters que el contenido es falso.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí (here).