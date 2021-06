Fact Check-Periódico mexicano no informó sobre orden de aprehensión contra candidato, imagen está alterada

1 jun (Reuters) - Una portada del periódico mexicano Milenio ha sido manipulada digitalmente para añadir un falso reporte sobre una supuesta solicitud de orden de aprehensión contra Ernesto Gándara Camou, actual candidato al gobierno del estado de Sonora, por la coalición opositora al partido gobernante.

“FGR pide órdenes de aprehensión contra Ernesto Gándara y 22 más por caso ABC”, se lee el titular en la falsa portada que habría sido publicada el 27 de mayo del 2021, en la edición Nacional del periódico. Puede verse en Facebook aquí ( here , here , here )

El contenido falso se ha difundido en redes sociales a unos días de los comicios electorales en México, en los que se elegirá se elegirá a los 500 miembros de la cámara baja, así como 15 de los 32 gobernadores estatales y autoridades municipales.

Contrario a lo que muestra la imagen alterada, la nota principal en la portada de ese día llevó el titular “AMLO e INE llaman a salir a votar en respuesta al crimen”. Esto puede verse en la hemeroteca del sitio web del medio aquí (ver hemeroteca, 27 de mayo, aquí: www.milenio.com/impreso ).

Una búsqueda en Google de los términos clave “Ernesto Gándara aprehensión Milenio”, devolvió un artículo de El Sabueso, la sección de verificación del portal de noticias mexicano Animal Político, sobre esta falsa portada ( here ) y otros resultados irrelevantes.

A través de Twitter, Rubén Mosso, periodista de Milenio y a quien se le acredita la falsa nota en la portada manipulada, desmintió que este fuera un contenido auténtico ( here ).

El 26 de mayo, Mosso reportó sobre el caso de la guardería ABC aquí ( here ). Ese día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aumentó el número de culpables involucrados en el caso, de 19 a 22 funcionarios, y solicitó revisar y reducir sus sentencias. Otros medios también reportaron al respecto aquí ( here , here , here ).

El trágico incendio del 2009 en la guardería perteneciente al seguro social federal, pero que estaba administrada por privados, dejó un saldo de 49 niños fallecidos y 38 menores heridos. ( here ).

Diego Pinto, vocero del candidato por la coalición “Va por Sonora” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo a Reuters vía WhatsApp que el contenido es falso y negó que hubiera una orden de aprehensión en contra de Ernesto Gándara.

Gándara, en ese entonces alcalde de Hermosillo, ha sido señalado por los padres de las víctimas entre los funcionarios que debían ser responsabilizados por el caso ( here , here ).

VEREDICTO

Alterada. Esta portada de Milenio ha sido manipulada para incluir una nota sobre el caso ABC. No hay una orden de aprehensión en contra del candidato al gobierno de Sonora, Ernesto Gándara, de acuerdo con un vocero del político.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here )