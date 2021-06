Fact Check-Newsweek y Forbes no publicaron estas portadas críticas hacia presidente mexicano

3 jun (Reuters) - Días después de que The Economist publicará una portada en la que llamó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador un “falso mesías”, una compilación de otras portadas aparentemente críticas del gobernante comenzó a circular en redes sociales. Sin embargo, las portadas de Newsweek y Forbes en este collage son falsas.

La imagen, publicada en páginas y grupos detractoras del gobernante, ha sido compartida más de 1,200 veces en Facebook ( here , here , here , here , here , here ).

THE ECONOMIST

La portada, difundida a pocos días de los comicios electorales intermedios de México, puede verse aquí ( here ). La publicación señaló a López Obrador por “perseguir políticas ruinosas por medios indebidos” e invitó a los votantes a “frenar” al político (encuentra el artículo aquí, here ).

López Obrador tildó a la portada de “majadera y muy grosera, desde luego mentirosa”. “Ahora están molestos porque la gente está apoyando una transformación”, dijo en su conferencia matutina del 28 de mayo ( youtu.be/U9usL4FCehk?t=6871 ).

PROCESO

“AMLO se aísla, el fantasma del fracaso” fue un titular auténtico en una portada del semanario mexicano Proceso, en una de las ediciones de noviembre de 2018, cuando López Obrador era presidente electo. Se puede ver aquí ( here , número 2192).

Posteriormente, en un video publicado en su canal de YouTube, López Obrador se refirió al contenido como “muy sensacionalista” y “amarillista” ( here ).

NEWSWEEK

La supuesta portada de Newsweek México con el titular “El Salvador que no lo fue” y una fotografía de López Obrador circula al menos desde el 2018. En ese entonces el medio desmintió en Twitter que el material fuera auténtico, aquí ( here ): “Informamos que es FALSA y que no corresponde a nuestra revista”.

FORBES

El collage incluye una aparente portada de Forbes, con el titular en inglés “El verdadero payaso de México”. Una vocera de Forbes en Estados Unidos confirmó a Reuters vía correo electrónico que la portada es falsa.

Es posible que la supuesta portada haya sido creada con una plantilla para crear montajes en línea, como la que se ve aquí ( here ).

A través de una búsqueda inversa de la imagen en Tineye ( here ), Reuters encontró otras “portadas” que no hacen referencia a López Obrador con virtualmente el mismo diseño y los mismos titulares en inglés, por ejemplo “Las personas más ricas del mundo” en la parte superior de la imagen, “Las mejores personas del mundo” del lado derecho, así como “Las 100 celebridades” en la esquina inferior izquierda.

Una búsqueda en Google de los términos “Forbes Mexico’s real clown” no arrojó ningún resultado relevante. Tampoco se encontraron resultados relacionados al realizar una búsqueda en Twitter ( here ).

VEREDICTO

Parcialmente falso. Las portadas de The Economist y Proceso incluidas en este collage son auténticas. La portada erróneamente atribuida a Newsweek fue desmentida por el mismo medio en 2018. La portada de Forbes es falsa, de acuerdo con una vocera de la revista; parece que fue creada con una plantilla digital.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ).