Fact Check-Es falsa la portada de Proceso con cita del presidente del PRI sobre pensiones

22 abr (Reuters) - Circula en redes sociales una aparente portada del semanario mexicano Proceso en la que el actual presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) supuestamente califica la entrega de pensiones a adultos mayores como “una tontería”. Esto es falso: Jorge Carrasco, director de la publicación, confirmó a Reuters que se trata de una portada apócrifa.

“Es una tontería darles pensión a la gente de la tercera edad, no son productivas y ellos ya no ocupan el dinero como la gente que sí trabaja”, puede leerse la cita atribuida a Alejandro Moreno en la supuesta portada, que ya ha superado los 1,700 compartidos Facebook ( here ). Otras publicaciones con esta imagen pueden verse aquí: ( here ) y ( here ).

Aunque la calidad de imagen es baja, usuarios en redes sociales parecen tomar el contenido como auténtico con comentarios como: “¿Es absurdo pensar que lo único que les importa es la gente y no llegar al poder para enriquecerse? Qué vulgar y bajo has caído, Alejandro Moreno” o “Por tus babosadas de comentarios ya mucha gente no va a votar por ese partido corrupto (…)”.

El director de Proceso, Jorge Carrasco Araizaga, dijo a Reuters vía telefónica que la portada es falsa.

“Es una portada apócrifa y no sólo eso: también es un uso y abuso de la imagen de Proceso que hemos visto en reiteradas ocasiones”. El periodista también precisó, vía correo electrónico, que no es parecida a ninguna de las portadas que el semanario haya publicado.

Esto corresponde con los registros anuales de publicaciones que Proceso tiene en su página desde que Alejandro Moreno fue nombrado presidente del PRI en 2018: ( here ), ( here ), ( here ), ( here ). De acuerdo con la página del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas funge como presidente del partido desde el 18 de agosto de 2018 (aquí here ).

Reuters no encontró ningún registro público de esta o una declaración similar por parte de Moreno. Una búsqueda en Google de la supuesta frase reveló un artículo de verificación sobre el mismo contenido y otros resultados irrelevantes.

Rosa Elena Sánchez, subsecretaria de Información del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, confirmó vía telefónica a Reuters que la declaración atribuida a Alejandro Moreno “es completamente falsa”.

VEREDICTO

Falso. La portada de Proceso no es auténtica de acuerdo con el director de la publicación. La Subsecretaría de Información del CEN del PRI calificó de falsa la frase atribuida a Alejandro Moreno.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales (here) .