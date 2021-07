Fact Check-Foto muestra protesta en malecón de Egipto en 2011, no en Cuba 2021

Corrige enlace en párrafo 5

12 jul (Reuters) - Una fotografía aérea de una multitud de personas en el paseo marítimo de Alejandría, Egipto en 2011 ha sido erróneamente utilizada en redes sociales para ilustrar las recientes manifestaciones que estallaron en Cuba el 11 de julio, las mayores protestas antigubernamentales que la isla registra en décadas.

“Miren el malecón de la Habana patria y vida” y “El malecón de cuba en estos momentos #soscuba” son algunos de los mensajes que acompañan a la imagen compartida más de 7,800 veces en Facebook ( here , here , here , here , here ). Publicaciones similares pueden verse en Twitter aquí ( here , here , here ).

Una búsqueda inversa en Google reveló que la imagen fue capturada por el fotógrafo de Associated Press (AP) Tarek Fawzy en febrero del 2011 ( here ). Otro ángulo puede verse aquí: ( here ).

De acuerdo con la descripción, la imagen retrata a “miles de manifestantes egipcios antigubernamentales” que marcharon en Alejandría, Egipto, como parte de las demostraciones en contra del entonces presidente Hosni Mubarak. Una cronología de Reuters de las protestas en el país en 2011 puede verse aquí ( here ).

En la imagen de AP, de mayor resolución, se observa que las personas en la calle ondeaban banderas egipcias. Google Street View muestra una posible ubicación en el paseo marítimo de Alejandría (ver edificio de siete pisos y estructura de cristal hasta arriba) aquí: ( bit.ly/3yV3Z61 ). Los espectaculares de forma cuadrada y los postes de luz distribuidos a lo largo de la calle también coinciden.

El 11 de julio del 2021, miles de cubanos salieron a manifestarse a las calles en distintas partes del país, desde la Habana a Santiago, en medio de la peor crisis económica de Cuba desde la caída de la Unión Soviética, su antiguo aliado, y un aumento récord de infecciones por coronavirus, con personas que expresaron su enojo por la escasez de productos básicos, las restricciones a las libertades civiles y el manejo de la pandemia por parte de las autoridades ( here ).

Una imagen de Reuters muestra que las manifestaciones de ese día sí llegaron al malecón en La Habana, aquí ( here ). Más fotografías y video de Reuters al respecto pueden verse aquí ( here , here , here ).

VEREDICTO

Falso. Esta imagen muestra una protesta en Alejandría, Egipto en febrero de 2011, no las protestas de julio 2021 en Cuba.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ).