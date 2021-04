Fact Check-Pruebas de PCR con hisopo han demostrado mejor desempeño para detección de COVID-19, según autoridades de salud

30 abr (Reuters) - Una imagen compartida cientos de veces en Facebook promueve la desconfianza en la prueba de hisopado nasofaríngeo para la detección de COVID-19, cuestionando su uso si la enfermedad es transmisible por medio de la saliva. Los usuarios alegan falsamente que es “para infectar a las personas” o que esas pruebas “dan falsos positivos”. La imagen es engañosa: aunque existen pruebas de saliva, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) sostienen que por medio del hisopo hay más probabilidad de obtener células con las que es posible detectar el virus.

“A veces no me lo explico. ¿Por qué hacer un hisopado con una varita tan larga, al fondo de tu nariz para encontrar el ‘virus’; cuando una sola gota de saliva, supuestamente, contagia a medio mundo? Es raro todo esto”, puede leerse en la imagen compartida por Facebook aquí: ( here , here , here , here ). Esta imagen también ha sido compartida en Twitter, aquí: ( here ).

De acuerdo con los CDC de Estados Unidos: “las infecciones ocurren principalmente a través de la exposición a gotitas respiratorias cuando una persona está en contacto cercano con alguien con COVID-19". En ocasiones, los contagios pueden darse por medio del aire (en lugares cerrados, por ejemplo); con menor frecuencia puede ser por medio del contacto con una superficie y rara vez por el contacto con animales (aquí here ).

Consultada por Reuters, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó vía correo electrónico que la prueba que utiliza hisopado ha sido establecida como la apropiada para la detección de virus respiratorios, no sólo COVID-19, ya que se ha utilizado siempre para la detección y diagnóstico de la influenza o gripe. “La detección molecular por PCR (abreviación en inglés de la técnica Reacción en Cadena de la Polimerasa) en una muestra adecuada de un paciente sintomático puede estar en entre un 95-98% de sensibilidad y hasta un 100% de especificidad”.

Un documento de la Universidad John Hopkins define la sensibilidad de una prueba como la “capacidad para identificar correctamente a las personas con la enfermedad”, mientras que la especificidad significa la “capacidad de identificar correctamente a quienes no tienen la enfermedad”, aquí: ( here ).

Aunque hay estudios sobre el uso de la saliva en pruebas de COVID-19, los resultados son diversos. “Es posible detectar el virus en la saliva, pero aún no es claro cuál podría ser el mejor momento desde el inicio de los síntomas, ni cuál es la mejor forma para tomar la muestra. La ventaja del hisopado sobre la saliva es que con el hisopo se pueden desprender y arrastrar más células dentro de las cuales se encuentra el virus, y por lo tanto más probabilidad de detectarlo”, precisó la OMS.

Estas pruebas de saliva son conocidas como de amplificación del ácido nucleico (PAAN) y buscan identificar las secuencias genéticas de ARN del virus. Sin embargo, “los CDC no recomiendan las PAAN que utilizan muestras orales (por ejemplo, saliva) para pruebas de confirmación y, en cambio, recomiendan el uso de muestras de las vías respiratorias superiores que se consideran óptimas para la detección (es decir, nasofaríngeas, nasales medias cornete e hisopos nasales anteriores)”, explicó a Reuters por correo electrónico Jasmine Reed, vocera de la agencia estadounidense.

La OMS precisó que, aunque todo ensayo de laboratorio tiene sus limitantes, “la detección por técnicas moleculares (por ejemplo, la de PCR) en muestras del tracto respiratorio (hisopado nasofaríngeo en particular) han demostrado el mejor desempeño, y sigue siendo el método de referencia para el diagnóstico de COVID-19”.

Una explicación más profunda sobre los diferentes tipos de pruebas para la detección de COVID-19 puede consultarse aquí: ( here ).

En anteriores ocasiones, Reuters ha desmentido el supuesto daño atribuido a la toma de muestra por hisopado (aquí here ), así como desinformación sobre la eficiencia de las pruebas PCR para la detección de COVID-19: ( here ) y (aquí here ).

VEREDICTO

Engañoso. De acuerdo con la OMS y los CDC de Estados Unidos, las pruebas que utilizan un hisopo demuestran mayor eficiencia al poder recoger más células donde es posible identificar el virus en comparación con las que pueden encontrarse en la saliva.

