Fact Check-Video muestra recreación dramática en Puerto Rico en 2015, no un tiroteo en Cuba en 2021

19 jul (Reuters) - Varios usuarios en redes sociales han compartido un video que, supuestamente, mostraría el asesinato de un joven en La Habana, Cuba en medio de las recientes protestas en la isla. Esto es falso: las imágenes, que circulan desde el 2015, captan una recreación dramática organizada por un grupo religioso en Puerto Rico.

“Colectivos del Régimen Castrista asesinan a un Joven en La Habana a sangre Fría... Reenvía que se haga viral...” se lee en una publicación con el video en Twitter que supera las 33,600 vistas (advertencia de contenido gráfico) ( here ). Otras publicaciones con el mismo mensaje pueden verse aquí ( here, here , here ).

El clip de 20 segundos muestra una confrontación en una cancha deportiva entre dos hombres; cerca de ellos hay dos mujeres conversando y al fondo, junto a una canasta de básquetbol, hay un grupo de personas observando. Alrededor del segundo 00:17, un tercero parece disparar varias veces a uno de los hombres.

Una búsqueda inversa de distintos fotogramas en Yandex apuntó a una versión de poco más de cinco minutos de duración, publicado en YouTube en 2019 con el título “Impactante drama-Dios es fiel”. El fragmento difundido recientemente inicia alrededor del segundo 00:06 ( youtu.be/BTLTMBxtaR0?t=5 ).

A partir de esa versión, Reuters identificó que ese mismo video circula, al menos, desde julio de 2015 ( here ). Se trata de una representación dramática, organizada por el evangelista Erik Montes en Puerto Rico, según describen publicaciones hechas en ese entonces en Facebook en páginas religiosas ( here , here ).

Imágenes de Google Maps muestra que el residencial “Campo Alegre” en el municipio de Manatí en Puerto Rico cuenta con dos canchas deportivas, como la que se observa en el video ( bit.ly/3xMc2lg ).

No es la primera vez que el material es sacado de contexto. Anteriormente esta representación ha sido falsamente etiquetada para evidenciar la violencia en Venezuela ( here, here).

El 11 de julio, miles de cubanos se unieron a una ola de protestas en todo el país por la escasez de productos básicos, las restricciones a las libertades civiles y el manejo por parte del Gobierno de un aumento en las infecciones por COVID-19, en los disturbios más importantes en décadas en el país comunista ( here , here ).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Estado cubano la liberación de manifestantes y periodistas que han sido arrestados, y denunció un supuesto uso de fuerza excesiva en contra de algunos de ellos ( here ).

Reuters ha desmentido otros contenidos alrededor de las protestas en Cuba de fotografías y videos sacados de contexto ( here , here , here , here , here , here ).

VEREDICTO

Falso. Este video muestra una representación dramática de un grupo religioso en Puerto Rico y circula al menos desde 2015. No corresponde a un tiroteo en contra de un manifestante durante las protestas en Cuba de julio 2021.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales, aquí ( here ).