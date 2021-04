Fact Check-Fact check: Imágenes de un hombre fumando en bolsa de cadáveres corresponden a un videoclip de un rapero ruso

CIUDAD DE MÉXICO, 14 abr (Reuters) - Varios usuarios compartieron en Facebook un video con imágenes de una pila de bolsas de plástico negras en el remolque de un camión y de un hombre tumbado sacando la cabeza de una de ellas y fumando, con el mensaje de que los cuerpos sin vida corresponden a víctimas del COVID-19 y la persona viva es una demostración de que la pandemia del coronavirus es una farsa. Las imágenes son parte del rodaje de un videoclip de un controvertido ruso conocido como Husky (Хаски).

Al menos tres publicaciones del 29 de marzo subieron las imágenes acompañadas de mensajes conspirativos aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ).

“Un muerto de ‘covi’ fumando antes de salir al crematorio pff los medios de desinformación saben que están cagados de miedo”, “Los ‘muertos’ de covi o mejor dicho actores, fumando entre escenas.......#FarsaPlandemiaSeCae” y “Muertos de corona...pero aún uno Sigue Fumando” son los mensajes con que esos usuarios acompañan las imágenes.

La impactante secuencia de 12 segundos muestra, desde un lugar elevado, el remolque de un camión naranja en el que yacen bolsas negras alargadas de plástico que parecen contener cadáveres y dos personas agachadas manipulándolas. La cámara cierra el plano hasta un punto del montón de supuestos cuerpos donde se observa a un hombre tumbado, que saca la cabeza y un brazo de dentro de la bolsa para dar caladas a un cigarrillo.

El video fue publicado originalmente el 28 de marzo en la plataforma TikTok por el director de arte ruso Vasya Ivanov, aquí ( vm.tiktok.com/ZMeyCAsM9/ ). "Grabando el video de Хаски (Husky)”, afirmó al subir el material audiovisual Ivanov, cuyo trabajo es visible aquí ( here ) y aquí ( vimeo.com/vasyaivanov ).

El video musical original ha sido visto más de 900.000 veces en la plataforma YouTube, donde el rapero tiene más de 300,000 suscriptores, aquí ( here ). También es posible encontrarlo en Vimeo aquí ( vimeo.com/464690979 ). En otras plataformas ha sido eliminado por su contenido de violencia explícita, ya que las imágenes muestran al cantante en un enorme piso de oficinas sin muebles de un alto edificio, rodeado de armas y cadáveres ensangrentados que luego baja en las bolsas negras por una polea hasta el camión naranja.

El videoclip salió a la luz el 26 de septiembre de 2020 y forma parte del álbum Хошхоног (Hoshonog), como detalla la página del canal musical ruso de televisión THT en un artículo en el que subraya el carácter polémico del material audiovisual y no lo recomienda para menores de 18 años, aquí ( here ). De acuerdo con THT, en la canción "el artista habla sobre la falsa juventud, sobre los roles que sus amigos han elegido para sí mismos". "Husky actúa como un carroñero que limpia una habitación llena de cadáveres", relata.

El rapero, cuyo nombre es Dmitry Kuznetsov y que es muy popular entre los jóvenes de Rusia, fue sentenciado a 12 días de cárcel en su país en noviembre de 2018 por actuar en un automóvil después de que los fiscales le prohibieran hacerlo en un concierto, aquí ( here ).

VEREDICTO

Falso. Imágenes de un hombre fumando en un remolque con bolsas de cadáveres corresponden al rodaje de un videoclip de un rapero ruso.