Fact Check-Gráfico difunde falsas recomendaciones para vacunados con CanSino

16 jun (Reuters) - Una imagen con supuestas recomendaciones a las personas que reciben la vacuna anti-COVID elaborada por CanSino fue compartida en redes sociales, entre ellas están: dejar en reposo por tres días el brazo que recibió la inyección, no ingerir algunos alimentos como carne de cerdo o bebidas alcohólicas, ni realizar labores de aseo doméstico como lavar a mano. Expertos consultados por Reuters aseguran que la mayoría de estas recomendaciones no tienen sustento científico.

En referencia al alcohol, los expertos apuntan que la sugerencia de restringir su consumo es para evitar confusiones con los posibles efectos secundarios producidos por la vacuna, además de que su consumo puede afectar al sistema inmunitario.

“¿Te vacunaron con CanSino? Aquí la explicación de los efectos que muchos han tenido. Por ser unidosis, es más fuerte” puede leerse en una de las publicaciones que han publicado esta imagen en Facebook: ( here ). Junto con otros ejemplos, esta información ha sido compartida más de 300 mil veces: ( here , here ). Otros ejemplos de esta misma información, pero en un formato distinto, pueden verse aquí: ( here , here ).

En México, esta vacuna fue utilizada para inocular al personal docente en la campaña que inició el 20 de abril de 2021. Según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, la vacuna de CanSino resultó mejor para el operativo por requerir una dosis y poder almacenarla sin necesidad de ultracongelación: ( youtu.be/HL3EHr6UNsE?t=528 ).

En la guía técnica para la aplicación de la vacuna de CanSino, elaborada por la Secretaría de Salud, no hay ninguna recomendación similar a las mencionadas en la imagen. El documento contraindica la vacuna para personas con antecedentes de reacción alérgica, que no estén recuperadas de COVID-19 y que vivan con inmunosupresión: ( here ).

La Dirección General de Promoción de la Salud desmintió esta imagen en sus redes sociales y aseguró que “ninguna vacuna contra COVID-19 requiere de dietas especiales”: ( here , here ).

Consultado por Reuters vía correo electrónico, el doctor Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, director del Centro de Investigación en Salud Poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública, explicó que ninguna de las recomendaciones hechas por la imagen compartida en redes sociales tiene sustento. “Las personas pueden seguir haciendo su vida normal con esa vacuna y con cualquier otra vacuna para COVID-19”, agregó.

EL CONSUMO DE ALCOHOL Y LA VACUNA ANTI-COVID

“No sabemos sobre la interacción del alcohol en la eficiencia de ninguna vacuna. Las personas pueden tener síntomas debido al consumo de alcohol que pueden ser confundidos, potencializados o alterados con la vacuna. (No consumirlo) sería una medida de precaución lógica pero no basada en estudios clínicos”, comentó a Reuters vía correo electrónico la doctora Maristela Monteiro, asesora principal sobre Alcohol y Abuso de Sustancias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En ello coincide la doctora Talia Wegman-Ostrosky, investigadora y oncogenetista en el Centro Oncológico Internacional, quien comentó a Reuters vía WhatsApp que esta recomendación podría parecer inofensiva, “el problema es que tengamos el efecto contrario: una persona con tal de no dejar de tomar decida no ponerse la vacuna”. La especialista desmintió una de estas infografías en su cuenta de Twitter: ( here ).

La OPS mencionó en una hoja informativa que el consumo excesivo de alcohol debilita el sistema inmunitario y, por consiguiente, la capacidad de hacer frente a enfermedades infecciosas: ( here ). Estudios sobre los efectos del consumo de alcohol y su impacto en el sistema inmunitario pueden verse aquí: ( here , here , here ).

En diciembre del 2020, Alexander Gintsburg, uno de los desarrolladores de la vacuna Sputnik V dijo que es fundamental abstenerse de consumir alcohol tres días antes y después de las dos inyecciones necesarias de Sputnik V. Sostuvo que ese consejo es el mismo para cualquier persona que se vacune en todo el mundo, con cualquier inoculación ( here ).

López-Gatell explicó que el no consumir alcohol era una medida general para la aplicación de cualquier vacuna y era preferible estar en “óptimas condiciones” al momento de recibirla: ( youtu.be/ipbY8jybklo?t=2715 ).

UNA DOSIS POR LA TECNOLOGÍA EMPLEADA

La infografía alega que los cuidados deben ser mayores al ser una dosis “más fuerte”, sin embargo, el doctor Barrientos lo desmintió: “sólo utiliza una tecnología diferente, que hace que no sea necesaria una segunda dosis”. La doctora Wegman mencionó que las vacunas no se miden por “fortaleza”, sino por eficiencia, eficacia y seguridad.

La vacuna anti-COVID desarrollada por la compañía china CanSino Biologics Inc. es una vacuna de vector viral; es decir que, para enseñar al cuerpo a combatir la enfermedad, utiliza una versión modificada de un virus (un vector), en este caso el adenovirus tipo 5. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) explican más sobre este tipo de vacunas aquí: ( here , here ).

Otras vacunas disponibles en México también utilizan esta tecnología: la producida por AstraZeneca y la Sputnik V ( here ), aunque CanSino es la única de estas que requiere de una sola dosis para completar el esquema de vacunación.

VEREDICTO

Parcialmente falso. De acuerdo con expertos, las recomendaciones sobre llevar una dieta especial y no realizar actividades de aseo doméstico para las personas inmunizadas con la vacuna hecha por CanSino no tienen sustento científico. Se aplica en una sola dosis debido a la tecnología que se empleó para su fabricación y no es “más fuerte”. El consumo de alcohol en exceso afecta al sistema inmune y algunos expertos recomiendan no beberlo para evitar la confusión con los efectos secundarios que podría provocar la vacuna.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .