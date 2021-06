Fact Check-Resurge lista con consejos engañosos para personas con COVID-19

25 jun (Reuters) - Tomar paracetamol cada ocho horas, consumir infusiones y hacer nebulizaciones son algunos de los supuestos consejos para personas que contrajeron COVID-19 que recientemente han vuelto a circular en redes sociales. Las publicaciones que comparten esta lista señalan que estos consejos “podrían salvarle la vida” a quien los siga, pero esto es engañoso: la mayoría de estas medidas no son recomendadas por expertos. Algunas ayudan a aliviar el malestar causado por la enfermedad, pero no son un tratamiento para eliminar el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19.

“Apenas tengan síntomas no busquen, prueba de covid, peregrinando hospitales tomando frío, haciendo colas, eso empeora los síntomas”, empieza el texto que ha sido compartido en Facebook más de 13.000 veces desde el 19 de junio: ( here , here ). El texto también incluye recomendaciones válidas como usar mascarilla, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social.

Una búsqueda por medio de la herramienta CrowdTangle reveló que recomendaciones similares han sido compartidas en grupos públicos y páginas de Facebook desde, al menos, el 7 de abril de 2020 ( here , here , here ).

QUEDARSE EN CASA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los pacientes con síntomas de la COVID-19 ponerse en contacto con profesionales sanitarios para recibir instrucciones, vigilar su estado de salud, saber cuándo realizar una prueba de detección y quedarse en casa durante 14 días ( here ). Recomendaciones similares proporcionan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) aquí: ( here , here , here ).

Ambas organizaciones señalan que, de presentar síntomas de enfermedad grave como dificultad para respirar o presión en el pecho, se debe buscar atención médica inmediatamente.

PARACETAMOL

Fármacos como el paracetamol o el ibuprofeno, en las dosis adecuadas, han sido recomendados por autoridades sanitarias para aliviar los síntomas del COVID-19. Sin embargo, estos no son tratamientos que eliminen el COVID-19, como explican expertos médicos del Health Desk de Meedan ( here ).

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) sugiere intentar primero con el paracetamol ya que tiene menos efectos secundarios ( here ). La Escuela de Medicina de Harvard y la Clínica Mayo coinciden en que ambos medicamentos son útiles para aliviar los síntomas provocados por la enfermedad: ( here , here ).

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recomendó el 10 de marzo buscar atención médica si la persona detecta síntomas asociados con la COVID-19 y no ha generado inmunidad; especialmente si es parte de grupo de riesgo. Asimismo, recomendó abstenerse de la automedicación ( youtu.be/Vm-JX69k_-w?t=2233 ).

VAPORIZACIONES Y BEBIDAS CALIENTES

Reuters ha desmentido repetidamente que las vaporizaciones con cualquier ingrediente pudieran eliminar el SARS-CoV-2 ( here , here ). En marzo del 2020, un representante de los CDC dijo a Reuters no estar al tanto de ningún estudio científico que demuestre la efectividad de la terapia de vapor contra el coronavirus.

Aunque las vaporizaciones se han utilizado como remedio casero para los resfriados y las infecciones del tracto respiratorio superior, estudios científicos han encontrado que tiene pocos beneficios comprobados y puede causar efectos secundarios adversos graves como quemaduras: ( here , here ).

Los expertos del Health Desk de Meedan explican aquí ( here ) que el contacto con agua hirviendo puede causar quemaduras y la inhalación de vapor puede quemar el interior de la nariz.

La Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins Bloomberg también desmintió que tomar bebidas calientes para evitar la COVID-19 tuviera algún fundamento: ( here ). Reuters ha desacreditado publicaciones similares que afirman falsamente que “remedios naturales” como tés e infusiones pueden eliminar el virus que causa el COVID-19 y otras enfermedades ( here ).

GÁRGARAS CON AGUA SALADA

Como Reuters desmintió el 19 de marzo de 2020 aquí ( here ), hacer gárgaras con agua salada no elimina el coronavirus causante de la COVID-19. La Secretaría de Salud de México explica que tampoco hay evidencia de que estas prácticas brinden protección contra la enfermedad: ( here ).

Expertos médicos del Health Desk de Meedan precisaron que hacer gárgaras con solución salina no es una cura o tratamiento comprobado contra la COVID-19. Se trata de un área poco investigada y se necesita evidencias adicionales para entender su impacto: ( here ).

Esto sí puede ayudar a aliviar el dolor de garganta, pero no elimina el virus, explica la Facultad de Medicina en la Universidad Johns Hopkins aquí ( here ). En ello coinciden los CDC: ( here ).

TRATAMIENTOS COMPROBADOS PARA ENFERMEDAD SEVERA

De acuerdo con los CDC las vacunas contra la COVID-19 son efectivas para evitar infectarse por COVID-19, además de evitar una etapa grave de la enfermedad si se contrae, pues genera inmunidad luego de la aplicación de un esquema de vacunación completo: ( here ).

A través del ensayo clínico Solidaridad, la OMS busca un tratamiento eficaz contra la COVID-19 en pacientes hospitalizados de más de 30 países. Los resultados preliminares, publicados el 15 de octubre de 2020, mencionaron la eficacia de los corticosteroides contra formas graves y críticas; pero no se mencionó su eficacia en otras etapas de la enfermedad. ( here ).

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó en octubre de 2020 el uso del medicamento antiviral Veklury (remdesivir) para pacientes de 12 años o más hospitalizados por COVID-19 ( here ). La institución enfatizó que el fármaco debe suministrarse únicamente en entornos hospitalarios o capaces de brindar atención intensiva comparable a la que reciben pacientes hospitalizados.

Los CDC enumeran posibles tratamientos que los proveedores de salud pueden recomendar a los pacientes con COVID-19 aquí:( here ).

Los verificadores Chequeado y Colombiacheck desmintieron este mismo contenido en 2020 aquí: ( here ) y aquí ( here ).

VEREDICTO

Parcialmente falso. La mayoría de las recomendaciones no están comprobadas científicamente ni respaldadas por organizaciones como la OMS o los CDC para el tratamiento eficaz contra la COVID-19. Consumir ibuprofeno y paracetamol en dosis adecuadas puede ayudar a disminuir la fiebre, pero no a eliminar una infección viral. Los tratamientos comprobados hasta el momento para combatir la enfermedad son las vacunas y fármacos suministrados a pacientes hospitalizados.

