Fact Check-Deer Park no es la única refinería con la que cuenta México

28 may (Reuters) - La aseveración de que en ochenta años, los gobiernos anteriores de México no construyeron ninguna refinería en el país no tiene sustento. Una imagen que erróneamente sugiere esto ha sido compartida por usuarios en redes sociales, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la compra de la totalidad de participación en la refinería Deer Park en Texas, por parte de la petrolera estatal mexicana Pemex.

El 24 de mayo, López Obrador informó sobre la transacción de 600 millones de dólares con Royal Dutch Shell para comprar el 50% restante de Deer Park ( here ). Pemex dijo en un comunicado que la adquisición, una operación en efectivo que también incluye inventarios, será financiada completamente por el gobierno mexicano. López Obrador destacó que no se recurrirá a deuda para la compra ( here ).

La imagen que circula en redes sociales incluye el texto: “En 2 años del ‘Diptador ANLO (SIC)’, México ya tiene ésta refinería”, haciendo referencia a la foto de una refinería. Para indicar que no hubo ninguna en 80 años de gobierno del “PRIAN”, en referencia al Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, el meme incluye la fotografía de un muro. Publicaciones en Facebook con esta imagen pueden verse aquí ( here , here , here ).

La imagen del muro corresponde a la construcción de la refinería Bicentenario, un proyecto de la administración del panista Felipe Calderón, quien gobernó entre 2006 y 2012. Como reportó la BBC aquí ( here ), esta barda perimetral en Hidalgo fue de lo poco que se culminó del proyecto, con una inversión de al menos 620 millones de dólares y que fue cancelado en 2014. En el lugar también se construyeron líneas de alta tensión y túneles de agua subterráneos, pero nada más ( here ).

Sin embargo, las publicaciones en Facebook no mencionan las seis refinerías que actualmente forman parte del Sistema Nacional de Refinación y que fueron inauguradas en el siglo pasado, entre 1914 y 1979: Madero (inaugurada en 1914, here ), Salamanca (inaugurada en 1950, here ), Minatitlán (1956), Tula (1976), Cadereyta y Salina Cruz (1979) ( here ).

La rehabilitación de estos seis complejos es parte de la estrategia energética de López Obrador ( here ). Además de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, proyecto en construcción promocionado por el actual gobierno ( dosbocas.energia.gob.mx/ ), se suma Deer Park, de la cual Pemex ya era dueño del 50% desde 1993.

Como reportó Reuters aquí ( here ) el gobierno de López Obrador busca que el país se autoabastezca de combustibles y, para ello, está dando más preeminencia a la estatal Pemex y construyendo una refinería.

De acuerdo con la información presentada por Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex aquí ( here ), entre 2014 y 2018 luego de la reforma energética, criticada por el gobierno actual, la cantidad de gasolina importada desde el extranjero llegó a ser hasta del 79%, en 2020 el 73% de este producto fue importado para el consumo nacional.

Con la incorporación de Deer Park, Dos Bocas y las seis refinerías rehabilitadas, Pemex podría producir 1 millón 362,000 barriles diarios, suficientes para cubrir “el total de la demanda mexicana de gasolina, diésel, turbosina y otros petrolíferos”, según Oropeza ( youtu.be/gp4Yon6j5b0?t=2184 ).

VEREDICTO

Falso. El Sistema Nacional de Refinación cuenta con seis complejos construidos en el siglo pasado, las más recientes fueron inauguradas en 1979. Es impreciso aseverar que México no contó con ninguna refinería “en 80 años” antes de la compra de Deer Park, en Texas.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here )