Fact Check-Video captura rescate de automovilistas días antes del accidente del metro en Ciudad de México en mayo 2021

5 may (Reuters) - Tras el derrumbe de un paso elevado por el que transitaba un tren del metro en la Ciudad de México, usuarios en redes sociales compartieron un video que muestra el rescate de personas dentro de un automóvil aplastado por escombros, como si se tratara de imágenes del incidente ocurrido el 3 de mayo en la línea 12 del metro, en la alcaldía Tláhuac. Esto es falso: el material corresponde a un accidente automovilístico ocurrido el 27 de abril.

Al menos 24 personas murieron y decenas resultaron heridas por la caída de la estructura en una transitada calle del sureste de la capital, que aplastó autos bajo escombros y vagones caídos de la línea más nueva del sistema de transporte colectivo: ( here , here ).

“Rescate de automovilistas tras caída del metro. Paramédicos siguen en el rescate de los automovilistas que quedaron atrapados bajo la estructura que se desplomó de la #Linea12 del #MetroCDMX” puede leerse en una de las publicaciones en Facebook que comparten este video (advertencia de contenido gráfico) aquí: ( here ). También fue compartido en Twitter: ( here , here , here ).

El clip también forma parte de una compilación de otros videos sobre al incidente y han acumulado miles de vistas, aquí alrededor del minuto 0:36 ( here ) y aquí al comienzo: ( here ).

Una búsqueda inversa de algunas capturas del video en Google, revela que se trata de un accidente automovilístico múltiple ocurrido en la alcaldía Xochimilco, vecina de la de Tláhuac, en la noche del 27 de abril de 2021, con un saldo de tres personas muertas y una herida: ( here ). Dentro de la nota del medio local puede encontrarse el video que habría sido tomado en las primeras horas del 28 de abril: ( here ). Otros medios a nivel nacional también reportaron el percance: ( here , here ).

El tramo accidentado en mayo de 2021 pertenece a una línea que, en 2014, sólo dos años después de su inauguración, tuvo que cerrar varias estaciones por mantenimiento. Después del sismo de 2017 datos del gobierno mexicano informan que las columnas de soporte de la línea sufrieron daños. El presidente López Obrador declaró tres días de luto nacional. Más información puede ser consultada aquí: ( here ).

VEREDICTO

Falso. El video corresponde al rescate de automovilistas en un accidente ocurrido días antes del desplome del metro en la Ciudad de México, en la alcaldía Xochimilco.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .