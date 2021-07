Fact Check-Publicaciones interpretan erróneamente resultados de reporte de Instituto Reuters

13 jul (Reuters) - Imágenes que circulan en redes sociales difunden información engañosa sobre los resultados para México del reporte Digital News 2021 del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford.

Las publicaciones aseguran que, según el reporte, México es el único de un total de 46 países que perdió “la confianza en la prensa” este año y que solo “37% de los mexicanos confían en la prensa”. Esto es engañoso: Nic Newman, principal autor del estudio, dijo a Reuters que esta cifra corresponde con la confianza que se tiene en las noticias en general, no propiamente en los medios de comunicación. Además, en esta categoría, otros dos países perdieron puntuación.

Los contenidos empezaron a circular en redes sociales el 30 de junio luego de la presentación del segmento “Quién es quién en las mentiras de la semana” en la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador: ( here ). Entonces, Ana Elizabeth García Vilchis, referida por el mandatario como la encargada de la sección, dijo que el más reciente reporte del Instituto Reuters ubica a México “en el nivel más bajo de confianza hacia los medios de comunicación desde el año 2017”.

Las imágenes en redes sociales incluyen el siguiente mensaje: “El reporte 2021 del Instituto Reuters indica que la confianza en la prensa de 45 naciones subió 6 puntos y que la excepción fue el mercado de la información mexicana al caer a su nivel más bajo desde 2017: solo 37% de mexicanos confían en sus medios de prensa”. Las publicaciones han sido compartidas más de 800 veces: ( here , here , here ).

CONFIANZA EN LAS NOTICIAS, NO EN LOS MEDIOS

El Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo en colaboración con la Universidad de Oxford y otras instituciones han publicado el Digital News Report desde 2012: ( here ).

Consultado por Reuters vía correo electrónico, Nic Newman, investigador asociado del Instituto Reuters y autor principal del Digital News Report, explicó que el porcentaje obtenido en “confianza en las noticias en general” no refiere a los medios de comunicación en específico. La pregunta realizada para obtener esa información otorga una idea de cómo piensa la gente en cualquier país, “dado que las personas reciben las noticias de tantas formas que no quisimos limitarnos a los medios de comunicación”.

Newman refiere que una disminución del 2% en la medición de “confianza en las noticias en general”, como en el caso de México, no es una “gran caída” pues el estudio contempla un margen de error precisamente del 2% para muestras de alrededor de 2,000 personas. “No podemos decir que la mayoría de la gente desconfíe de los medios de comunicación”, concluyó.

De acuerdo con la metodología empleada para el informe de 2021, el estudio busca comprender “cómo se consumen las noticias en una variedad de países”. Además, resalta que la información se obtiene por medio de una encuesta realizada por internet, por lo que suele existir una sobrerrepresentación en el consumo de noticias en línea y se deja fuera a los medios tradicionales. La muestra de personas entrevistadas en México en 2021 fue de 2,036: ( here ).

El Digital News Report en 2021 contempla cuatro distintos “tipos de confianza”: en las noticias en general, en las noticias que uso, en las noticias en buscadores y en las noticias en redes sociales (es posible ver el porcentaje de cada medición para el caso de México aquí: ( here ).

Para medir el concepto "confianza en las noticias en general", la encuesta utilizó la pregunta: "Pensando en las noticias en general, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación? - Creo que puedes confiar en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo (ver página 18 del reporte aquí: ( here ).

México obtuvo 37% en esa clasificación de confianza para la edición 2021 del reporte, dos puntos menos que el año pasado ( here ) . Este porcentaje sí es el más bajo desde 2017 (donde obtuvo 49%) ( here ), año en que empezó a figurar como país participante del reporte. Los resultados que obtuvo el país para informes de 2018 y 2019 pueden ser consultados aquí: ( here , here ).

Las imágenes en redes sociales mencionan que se registró “un aumento de seis puntos” respecto a “la confianza en la prensa” de las otras 45 naciones que conforman el estudio, exceptuando a México. Esto también es impreciso. El instituto reportó esta cifra aquí ( here ) para referirse al aumento en promedio de la confianza en las noticias “el 44% de nuestra muestra total dice que confía en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo”, es decir de todos los países en conjunto.

Además de México, Bulgaria y Turquía también vieron una disminución en el porcentaje de “confianza en las noticias en general” con respecto al año pasado: ( here , here ).

VEREDICTO

Engañoso. El estudio Digital News Report de 2021, hecho por el Instituto Reuters, no mide la “confianza en los medios de comunicación” sino “en las noticias en general”, dijo a Reuters el principal autor del estudio. El informe registró que, además de México, dos países más mostraron una disminución en el porcentaje de “confianza en las noticias en general” en comparación del 2020.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí: ( here ) .