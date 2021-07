Fact Check-Revista de ingeniería no catalogó al Tren Maya como “la obra más importante en Latinoamérica”

7 jul (Reuters) - Una imagen en redes sociales afirma que la publicación especializada en ingeniería “Vector” calificó al Tren Maya, uno de los proyectos insignia de la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, como “la obra más importante de América Latina”. Reuters no encontró registro de tal declaración y el director editorial de la publicación se refirió al señalamiento como falso.

“Esto dejará mudo por algún tiempo a los detractores” y “De esto no habla la prensa mercenaria” puede leerse en algunas de las publicaciones que retoman esta imagen en Facebook y que, juntas, suman 700 veces compartidas: ( here , here , here , here ).

Una búsqueda en Google con los términos “revista de ingeniería", "VECTOR” y “Tren Maya” dio como resultado una entrada publicada en diciembre de 2018 en el portal de la publicación ubicada en la Ciudad de México: ( here ). Sin embargo, en este texto no se hace la declaración atribuida en la imagen.

Además del sitio web, la revista Vector cuenta con un número mensual que se publica de manera digital ( here ) y redes sociales ( here , twitter.com/revistavector ). En ninguno de esos canales Reuters encontró tal mención al Tren Maya.

Consultado por Reuters vía telefónica, el director editorial de la revista Vector, Daniel Anaya, desmintió que el medio haya hecho esa estimación sobre el proyecto.

Reuters no encontró registro de otra revista llamada Vector especializada en ingeniería que haya hecho esta apreciación sobre el proyecto ferroviario.

Anunciado por primera vez en 2018, el tren es un esfuerzo del presidente López Obrador para impulsar las economías locales al conectar regiones aisladas menos desarrolladas con el norte industrializado del país.

Defensores del medio ambiente y grupos indígenas han dicho que las potenciales repercusiones negativas sobre el medio ambiente de este desarrollo superaban a los beneficios económicos ( here ).

En febrero pasado, un juez ordenó la suspensión de nuevas obras de construcción en los municipios de Mérida, Chocholá e Izamal del estado de Yucatán en medio de una revisión del informe de impacto ambiental de la construcción; aunque podría continuar la rehabilitación y mantenimiento de la vía férrea existente: ( here ).

VEREDICTO

Falso. La revista mexicana Vector, especializada en ingeniería, no estimó que el Tren Maya fuera “la obra de infraestructura más importante de América Latina”, de acuerdo con su director editorial.

