Fact Check-No hay registro de que músico británico haya hecho este pronunciamiento sobre las protestas en Cuba en julio de 2021

19 jul (Reuters) - Un pronunciamiento sobre el embargo económico a Cuba por parte de Estados Unidos, donde se utiliza la metáfora de la administración de una casa, le fue atribuido al músico y compositor británico Roger Waters a propósito de las protestas que iniciaron en Cuba el 11 de julio. Esto es falso: el mismo mensaje circula desde, al menos, 2019 pero en alusión a Venezuela y sin mención del músico.

“Si le interesa mi casa y no me la puede comprar, es porque no se la quiero vender, ni tampoco se la quiero alquilar o arrendar”, empieza el pronunciamiento atribuido al bajista y fundador de la banda Pink Floyd. Las publicaciones en Facebook con esta información han sido compartidas más de 9 mil veces a partir del 13 de julio: ( here , here , here , here , here , here , here ).

Una búsqueda en la herramienta CrowdTangle reveló que la frase puede ser encontrada en páginas y grupos públicos de Facebook desde, al menos, el 6 de febrero de 2019; pero en alusión a Venezuela y sin atribuírsela a Waters. ( here , here , here ).

Reuters no pudo identificar de manera independiente el origen de la frase. Sin embargo, es posible que la confusión sobre Waters haya surgido a partir de publicaciones hechas entre el 8 y 9 febrero de 2019 que, además de compartir el texto, incluyen una imagen de Waters con una cita auténtica del músico: “dejen en paz al pueblo de Venezuela”, que publicó en su cuenta de Twitter el 3 de febrero: ( here ). Estas publicaciones, sin embargo, no atribuyen el mensaje sobre “la casa” al exintegrante de Pink Floyd ( here , here , here ).

Directamente en redes sociales, la frase comenzó a ser compartida como algo supuestamente dicho por Waters, al menos, desde septiembre de 2020 y respecto a Venezuela ( here , here ).

El 14 de julio de 2021, la organización People dispatch publicó en su canal de YouTube una entrevista al músico donde se abordó el tema de las recientes protestas en Cuba ( here ). Aunque Waters, entre otras cosas, criticó las sanciones financieras que Estados Unidos ha tomado sobre la isla (más información aquí: here ), no utilizó una metáfora similar a la que se le adjudica en redes sociales.

Reuters no encontró registro de que el músico se hubiera pronunciado sobre las recientes protestas en Cuba de la manera en que lo aseguran las publicaciones en redes sociales. El equipo de prensa de Roger Waters no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios.

El 11 de julio, miles de cubanos se unieron a una ola de protestas en todo el país por la escasez de productos básicos, las restricciones a las libertades civiles y el manejo por parte del Gobierno de un aumento en las infecciones por COVID-19, en los disturbios más importantes en décadas en el país comunista ( here , here ).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Estado cubano la liberación de manifestantes y periodistas que han sido arrestados, y denunció un supuesto uso de fuerza excesiva en contra de algunos de ellos ( here ).

Más cobertura de Reuters al respecto puede encontrarse aquí: ( here , here , here ).

Reuters desmintió otros contenidos en redes sociales relacionados con las recientes protestas en Cuba: ( here , here , here , here , here ).

VEREDICTO

Erróneamente atribuido. Reuters no encontró registro de que Waters haya hecho el pronunciamiento que se le adjudica en las publicaciones en redes sociales. El mismo mensaje circula desde, al menos, 2019 pero en alusión a Venezuela y sin atribución al músico. Waters se ha pronunciado en contra de las sanciones económicas interpuestas por Estados Unidos a Cuba.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí: ( here ) .