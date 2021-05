Fact Check-Secretaría de Salud en México sigue recomendando uso de cubrebocas sin importar estado de vacunación

6 may (Reuters) - En redes sociales circulan capturas de pantalla de un documento con el logo de la Secretaría de Salud de México que indica múltiples escenarios en los que personas completamente vacunadas contra el COVID-19 podrían abstenerse de utilizar cubrebocas, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Aunque algunos usuarios han interpretado que se trata de recomendaciones para la población mexicana, la información ha sido sacada de contexto: de acuerdo con la secretaría, este documento, de uso interno, es solo una traducción y resumen de lo anunciado recientemente por los CDC de EEUU y se aplica únicamente a su población.

“Recomendaciones provisionales de salud pública para personas totalmente vacunadas”, indica una publicación en Facebook con el documento aquí ( here ). Algunas versiones incluyen solo una página de las tres del documento, la cual no indica que dicha información fue emitida por los CDC de Estados Unidos ( here , here , here ).

El 27 de abril del 2021, los CDC de Estados Unidos emitieron nuevas recomendaciones sobre el uso de cubrebocas ( here ). De acuerdo con estas, las personas completamente vacunadas podrían participar de manera segura en actividades al aire libre como caminar y hacer excursiones sin usar mascarillas.

Como reportó Reuters aquí ( here ) el consejo de salud actualizado se produjo en momentos en los que más de la mitad de todos los adultos en este país habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, según los CDC.

En un comunicado del 3 de mayo ( here ) la Secretaría de Salud de México indicó que la “nota técnica interna” fechada el 27 de abril del 2021, que circula en redes sociales, es únicamente un resumen y traducción del aviso de los CDC y “no contiene recomendaciones de la Secretaría de Salud para la población mexicana”.

Dadas las “condiciones sociales, demográficas y de estructura familiar” y la estrategia de vacunación contra la COVID-19 en México, las recomendaciones de los CDC para la población estadounidense no son aplicables en este país, explicó la autoridad.

Un mensaje similar fue expresado por el subsecretario de Salud en México, Hugo López Gatell, en Twitter, días después de que los CDC actualizaran su guía ( here ). “Recomendamos continuar usando cubrebocas independientemente del estado de vacunación”, añadió.

VEREDICTO

Falta contexto. Al 5 de mayo, la Secretaría de Salud en México recomienda el uso de cubrebocas en toda la población, independientemente de su estado de vacunación. Este informe técnico interno de la secretaría resume la nueva guía emitida por los CDC de EEUU para población completamente vacunada en dicho país.

