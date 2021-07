Fact Check-Resurge falsa historia de fotografía de Arnold Schwarzenegger

13 jul (Reuters) - Una fotografía tomada en 2016 del actor estadounidense Arnold Schwarzenegger dentro de un saco de dormir al pie de una escultura suya fue sacada de contexto recientemente en redes sociales.

Usuarios en Facebook compartieron la imagen con una historia inventada: la estatua estaría a las afueras de un hotel en California que Schwarzenegger supuestamente inauguró cuando fue gobernador de ese estado. Luego de no tener ningún cargo público, la administración de dicho hotel le habría negado hospedarse cuando, anteriormente, le ofrecieron una habitación siempre que quisiera. La supuesta historia le atribuye una declaración al actor: “No confíes en tu posición ni en la cantidad de dinero que tienes, ni en tu poder, ni en tu inteligencia, eso no durará”.

Juntas, estas publicaciones han sido compartidas más de 100 mil veces entre el 29 y el 5 de julio de 2021: ( here , here , here , here , here , here ).

En Instagram, publicaciones que retomaron esta historia con la fotografía de Schwarzenegger entre el 23 y el 7 de julio superaron los 41 mil “Me gusta”: ( here , here , here , here ).

Una búsqueda inversa de la imagen en TinEye reveló que fue compartida por el actor en Twitter el 15 de enero de 2016 ( here ) y la descripción sólo menciona “Cómo han cambiado los tiempos”. Lo mismo se repite en sus publicaciones hechas en las cuentas de Facebook e Instagram hechas el mismo día: ( here , here ).

Consultado vía mensaje de Twitter, Daniel Ketchetll, representante y jefe de personal del equipo de Schwarzenegger, negó a Reuters que la declaración atribuida al actor en las publicaciones sea verídica. También negó que la foto haya sido tomada a las afueras de un hotel en California: en realidad fue en Columbus, estado de Ohio, en frente de un centro de convenciones donde se realiza el evento anual Arnold Sports Festival.

“La foto original era sólo él haciendo una broma sobre sí mismo”, comentó Ketchell, quien asegura no haber visto ha visto a Schwarzenegger quedarse sin poder reservar una habitación desde que trabaja para el actor; es decir, a partir de su primer periodo como gobernador en 2003.

En Google Maps es posible dar con el lugar, identificado como “Arnold Statue” en Columbus ( bit.ly/3hSAWc6 ).

Por medio de la herramienta CrowdTangle, Reuters constató que la historia falsa ha circulado en grupos y páginas de Facebook desde, al menos, agosto de 2017: ( here , here ). Pero fue replicada también en inglés y medios de verificación como Factly, Snopes y Africa Check lo desmintieron entre 2018 y 2019: ( here , here , here ).

Una estatua similar fue colocada a las afueras de la casa donde nació el actor, en Thal, Austria, donde el exgobernador inauguró un museo dedicado a su trayectoria en 2011: ( here ).

Reuters no encontró registro de que Schwarzenegger pronunciara la frase que se le adjudica en redes sociales.

VEREDICTO

Falso. La imagen compartida originalmente por Schwarzenegger en 2016 no contiene ninguna descripción o pronunciamiento al que se le atribuye en redes sociales en recientes días. La imagen fue tomada a las afueras de un centro de convenciones en Ohio. Daniel Ketchetll, representante y jefe de personal del equipo del actor, negó que el exgobernador haya dado una declaración como la que se le adjudica en las publicaciones.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí: ( here ) .